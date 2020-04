Das Land wacht langsam wieder auf

Kiel

„Wir erfassen, wie viele Leute gleichzeitig über unsere Access Points mit dem Netz verbunden sind. Mit der Einführung der Corona-Beschränkungen Mitte März geht die Kurve rapide runter“, erklärt Björn Schwarze, Projektleiter des #SH_WLAN und Geschäftsführer der Omnis GmbH.

Das Unternehmen, das 2016 gemeinsam vom Kieler Internet-Anbieter Addix und den Kieler Nachrichten gegründet worden war, ermöglicht mehr als einer Million registrierten Nutzern im Land gratis einen sicheren drahtlosen und barrierefreien Internetzugang. Grundsätzlich werden bei der Netzverbindung nur Gerätedaten erfasst, damit der automatische, dauerhafte Netzzugang möglich ist. Persönliche Angaben werden nicht abgespeichert.

Zahl der gleichzeitigen Nutzer mehr als halbiert

Wo normalerweise fast 7000 Menschen gleichzeitig über die Access Points – also die Zugangsboxen für mobiles Internet – online gehen, waren es zuletzt nur noch knapp 3000. Einfluss auf die Zahlen hätten auch die geschlossenen Berufsschulen, in denen sich ebenfalls einige Zugangspunkte für #SH_WLAN befinden. Auch die Osterferien seien ein beeinflussender Faktor.

Mit den ersten Lockerungen, die Anfang diese Woche in Kraft traten, erhöhte sich die Nutzerzahl langsam wieder auf fast 4000 Menschen. „ Schleswig-Holstein wacht langsam wieder auf. Es sind schon wieder deutlich mehr Menschen draußen unterwegs“, so Schwarze.

Seit Montag bewegt sich die Nutzerzahl wieder aufwärts

Am Access Point bei Meislahn an der Kieler Holstenstraße, wo Anfang März noch regelmäßig 50 bis 75 Personen gleichzeitig angemeldet waren, waren es in der Phase der Ladenschließungen nur noch drei bis sechs Personen.

Ähnlich sah die Lage auf dem Europaplatz aus: Am 1. März, als noch der Kieler Umschlag die Menschen in die Innenstadt zog, waren dort 85 Leute zur gleichen Zeit ins #SH_WLAN eingeloggt. Vergangene Woche bewegten sich die Zahlen um nur fünf Nutzer.

Ob an den WLAN-Zugangspunkten an den Bushaltestellen am Dreiecksplatz, an der Holtenauer Straße oder der Hummelwiese – überall ging die Kurve mit dem Start der Laden- und Schulschließungen nach unten. Seit die Geschäfte mit einer Größe von unter 800 Quadratmeter vorgestern wieder öffneten und die KVG wieder mehr Busse fahren lässt, bewegt sich die Nutzerzahl wieder leicht aufwärts.

Wenig Neuanmeldung durch fehlende Tagestouristen

Bemerkbar mache sich auch der eingestellte Fährverkehr nach Skandinavien. „Sonst loggen sich viele Norweger, die von der Color Line kommen, direkt bei uns ins WLAN ein“, so Schwarze. Nun sei am Zugangspunkt am Terminal Flaute. Auch die Zahl der Neuanmeldungen sei aufgrund der fehlenden Tagestouristen derzeit sehr niedrig.

In kleineren Gemeinden wie Nortorf oder Gettorf, wo jeweils im Zentrum an Sparkassen-Filialen Zugangspunkte sind, sind die Effekte weniger stark ausgeprägt. Dort sind normalerweise zehn bis 15 Menschen zeitgleich online, diese Nutzerzahl hat sich kaum nach unten verändert.

In ländlichen und kleinstädtischen Regionen nimmt eine neue App, die #SH_WLAN mit dem Partner Sparkassen unterstützt, seit Kurzem eine neue verbindende Aufgabe ein.

Über „Dorffunk SH“ sollen sich Menschen über eine interaktive Plattform vernetzen können. Ausgearbeitet hat das werbefreie soziale Netzwerk das Fraunhofer-Institut Kaiserslautern. Schleswig-Holstein ist das erste Bundesland mit einer Lizenz für die App außerhalb von Rheinland-Pfalz. Der Sparkassen- und Giroverband ermöglichte der Akademie für ländliche Räume den Lizenzkauf.

