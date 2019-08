Wacken

Wie die Polizei Itzehoe mitteilte, sind in der Nacht Unbekannte - während die Anzeigenden schliefen - in unverschlossenen Zelte eingedrungen. Dabei haben sie vielfach Bargeld, zum Teil mehrere hundert Euro, gestohlen.

In einem Fall nahmen sich die Diebe einen Autoschlüssel und stahlen aus dem dazugehörigen Fahrzeug einige Habseligkeiten des Besitzers. In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals, die Zelte auch während der Schlafenszeit zu sichern und keine größeren Geldbeträge in den Unterkünften zu verwahren.

Frau stellte Strafanzeige

Gegen Mitternacht ereignete sich auf einer der Campingflächen eine Körperverletzung zum Nachteil einer Britin. Die 26-Jährige gab an, von einer ihr unbekannten männlichen Person angegangen worden zu sein. Dabei hat sich die Dame sichtbare Kratzwunden am Arm und an der Hand zugezogen. Hinweise auf den Täter konnte die Frau nicht geben, die Beamten fertigten eine Strafanzeige.

