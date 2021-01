Die Zahlen der Corona-Neuinfektionen bleiben hoch. Wirken also Abstand, Hygiene, Atemmaske und Lüften nicht? Doch - stellen Ärzte und Apotheker fest. Noch in keinem Winter gab es bisher so wenige Erkältungskrankheiten wie in diesem. Um noch besser vorzubeugen, haben die Experten einen Tipp.