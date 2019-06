Westerland/Sylt

Manchmal drückt die Blase so sehr, dass ein WC schnell her muss. Doch was tun, wenn man gerade auf dem Autozug nach Sylt ist und eine Toilette fern?

Ein 23-Jähriger überlegte da nicht lange. Er stieg während der Fahrt aus dem VW-Bus aus und urinierte vom Autozug. Ein Lokführer eines entgegenkommenden Autozugs bemerkte den Vorfall bei Keitum (Sylt) und alarmierte die Polizei.

Als Begründung für Verrichten der Notdurft auf dem fahrenden Autozug gab der Mann aus Niedersachsen an, dass er keine Gelegenheit mehr hatte, vor Fahrtantritt ein WC aufzusuchen. Sein VW-Bus sei als letztes Fahrzeug auf den Autozug nach Westerland gefahren. Jetzt droht dem Mann ein Verwarngeld.

Die Bundespolizei hofft, dass niemand das Urinieren nachahmt und solche Vorfälle nicht mehr passieren.

Von KN-online