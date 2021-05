Kiel

Ein Leser fragt, ob er während einer Quarantäne nach der Einreise nach Schleswig-Holstein einen Impftermin wahrnehmen darf.

Nach wie vor müssen sich Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner auf direktem Weg in Quarantäne begeben, wenn sie aus einem ausländischen Risikogebiet oder Virusvarianten-Gebiet einreisen. Dies gilt auch, wenn sie zunächst in ein anderes Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland eingereist sind.

Kein Impftermin in der Quarantänezeit

Da die Quarantänepflicht vorschreibt, sich während dieser zehn Tage abzusondern, kann ein Impftermin in dieser Zeit nicht wahrgenommen werden, erklärt das Gesundheitsministerium des Landes. Ausgenommen von der Quarantänepflicht sind Grenzpendler oder Personen, die sich aus beruflichen Gründen maximal 72 Stunden im Ausland aufgehalten haben.

Wenn Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteinerinnen aus einem Gebiet zurückkehren, das weder Risiko- noch Virusvariantengebiet ist, herrscht derzeit keine Quarantäne- oder Testpflicht. Ein Impftermin nach der Rückkehr könnte in diesem Fall wahrgenommen werden.

Derzeit sind jedoch nur wenige Länder der Einstufung des Robert-Koch-Instituts zufolge keine Risiko- oder Virusvariantengebiete.