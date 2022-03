Kiel/Nehmten

In den Wäldern Schleswig-Holsteins kreischen die Motorsägen – nach der Sturmserie vor zwei Wochen ist das große Aufräumen in vollem Gang. Dabei stehen die Waldbesitzer unter Zeitdruck. Sie müssen die umgestürzten Fichten jetzt schnell aus den Forsten holen, sonst droht eine Schädlingsplage.

„Wir stehen im Wettlauf mit dem Borkenkäfer“, bringt es Christoph Freiherr von Fürstenberg-Plessen auf den Punkt. Zu seinem Gut Nehmten am Großen Plöner See gehören 600 Hektar Wald, dem vor allem der Orkan „Zeynep“ zugesetzt hat. In dem weitläufigen Gebiet wurde erst nach und nach deutlich, welches Ausmaß die Schäden angenommen hatten.

Hunderttausende Festmeter Sturmholz liegen in Schleswig-Holsteins Wäldern

Die sind weitaus größer als in anderen Beständen. Laut Hans Jacobs von der Landwirtschaftskammer sind in Privat- und Kommunalwäldern in Schleswig-Holstein bis zu 170 000 Festmeter Sturmholz angefallen. „Das entspricht in etwa einem Drittel des jährlichen Einschlages“, so der stellvertretende Leiter der Forstabteilung.

Auf Gut Nehmten ist es viel mehr. „Das gesamte Revier ist betroffen“, so von Fürstenberg. Er geht von 3500 Festmetern Sturmholz aus. Das entspricht der Menge, die sonst in einem ganzen Jahr in seinem Wald geschlagen werden. Bevor die Unwetter einsetzten, waren zudem bereits 1500 Festmeter Nadelholz geerntet worden. „Damit ist der Einschlag für dieses Jahr erledigt“, so von Fürstenberg.

Die Arbeit aber noch lange nicht. Die gefallenen Stämme müssen aus dem Wald heraus, „am besten bis Ostern“, sagt Helge Zarp, der als Förster der Landwirtschaftskammer auch Christoph von Fürstenberg berät. „Denn sobald die Temperatur über zehn Grad steigt, wird der Borkenkäfer aktiv“, warnt Zarp.

Aufräumarbeiten dauern noch Wochen Die Beseitigung der Sturmschäden in Schleswig-Holstein wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. In den Schleswig-Holsteinischen Landesforsten werde Wochen, in einigen Bereichen möglicherweise Monate, daran gearbeitet, so Direktor Tim Scherer. Die Landesforsten sind mit 50.000 der 173.000 Hektar Wald der größte Einzelbesitzer im Land. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr ist voraussichtlich bis 15. März damit beschäftigt, Baumstämme und Äste von den Rändern an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu räumen. Das werde auch weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen, sagt Direktor Torsten Conradt. Er bittet Autofahrer um Verständnis.

Das Fichtenholz wäre die ideale Brutstätte für die massenhafte Vermehrung. Im Anschluss hätten die Jungkäfer leichtes Spiel, auch umliegende Bestände anzugreifen, die bereits durch die Trockenheit der vergangenen Jahre sowie durch andere Schädlinge wie die Fichtenröhrenlaus geschwächt seien. Die Folge wäre ein massenhaftes Sterben der Bäume.

Vom Borkenkäfer betroffene Fichten entfernen

Bei warmer und trockener Witterung kann sich der Borkenkäfer Zarp zufolge bis zu viermal vermehren. „Deshalb müssen wir den ersten Ausflug der Käfer verhindern, indem die von den Larven betroffenen Bäume herausgeschafft werden.“ Angesichts der schieren Masse der Sturmschäden sei das aber nicht so einfach. Christoph von Fürstenberg hofft, dass das Gröbste in seinem Wald bis Ende April erledigt ist.

Er beschäftigt drei forstliche Mitarbeiter und einen Lehrling – eher eine Ausnahme unter Privatwaldbesitzern. Die meisten sind auf Privatfirmen angewiesen. „Die Anzahl von Lohnunternehmen ist begrenzt“, so Hans Jacobs. Nach den Stürmen sei die Nachfrage nach deren Leistungen aber hoch. „Das wird nicht alles zu schaffen sein.“

Förster Helge Zarp stimmt zu. „Wir haben viele Einzelwürfe, das macht das Abräumen zeit- und kostenintensiv.“ Da das Land Schleswig-Holstein die Stürme als Extremwetter eingestuft habe, können die Waldbesitzer für den höheren Aufwand aber finanzielle Hilfe beantragen – damit sind bis zu 5,20 Euro pro Festmeter drin.

Die Wälder in Schleswig-Holstein sind unterschiedlich stark von Schäden betroffen. „Die Dramatik nimmt nach Süden hin stark zu“, sagt Hans-Caspar Graf zu Rantzau, Vorsitzender des Schleswig-Holsteinischen Waldbesitzerverbandes. Am schlimmsten ist es im Kreis Herzogtum Lauenburg. „Die Stürme konnten hohe Wirkung zeigen, weil der Boden durch die außergewöhnlich großen Regenmengen im Februar aufgeweicht sind“, so zu Rantzau.

Waldbesitzer reduzieren Einschlagsmengen

Dadurch hatten die Bäume weniger Halt. Das habe aber auch den positiven Effekt, dass die meisten mit Wurzel umgestürzt seien, Brüche habe es höchstens bei einem Drittel gegeben. So könne das Material immerhin in Stammlänge als Sägeholz für Konstruktionszwecke verkauft werden. Dafür seien bis zu 100 Euro pro Festmeter drin, vor zwei Jahren seien es wegen Überkapazitäten nur 30 Euro gewesen.

Die zusätzlichen Mengen auf dem Markt reichten nicht aus, den Preis wieder zu drücken. Zudem werden die meisten Waldbesitzer ihm zufolge die Einschlagsmenge um das Sturmholz aus ihren Revieren kürzen. Im Wald auf Gut Nehmten könnte das sogar bis ins kommende Jahr nachwirken, so Christoph von Fürstenberg.