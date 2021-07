Waffen-Deal kommt Sig Sauer teuer zu stehen

Karlsruhe

Die gerichtlich angeordnete Einziehung von 11,1 Millionen Euro beim Waffenhersteller Sig Sauer ist rechtens. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf am Donnerstag in Karlsruhe weitgehend die Revision von drei Gesellschaften des Unternehmens gegen ein Urteil des Kieler Landgerichts. Der Revision der Sig Sauer GmbH & Co. KG aus Eckernförde wurde dagegen stattgeben. Das bedeutet: Laut BGH gab es für die im vergangenen Jahr vorgenommen Sicherstellung von rund 7,4 Millionen Euro bei Sig Sauer in Eckernförde keine rechtliche Grundlage.

47.000 Pistolen wurden in die USA geliefert

Mehr als 47.000 Pistolen hatte die deutsche Sig Sauer Beteiligungs GmbH zwischen 2009 und 2011 an eine Schwesterfirma in den USA geliefert und dabei rund 7,4 Millionen Euro erlöst. Die amerikanische Firma hatte sich gegenüber einer Beschaffungsstelle des US-Militärs verpflichtet, Pistolen zur Ausstattung der Nationalpolizei nach Kolumbien zu liefern – was mit rund 38.000 der 47.000 Pistolen auch geschah. Erlös: rund 11,1 Millionen Euro.

Deutschland erlaubt keine Waffenexporte nach Kolumbien

Waffenexporte nach Kolumbien waren nach deutschem Recht aber nicht erlaubt. Das Landgericht Kiel hatte deswegen im April 2019 für die nicht genehmigte Pistolenlieferung Bewährungsstrafen und hohe Geldauflagen gegen drei Angeklagte verhängt, darunter Geschäftsführer des Standorts Eckernförde.

Gerichtlich angeordnet wurde unter anderem auch die Einziehung von 7,4 Millionen Euro bei der in Eckernförde ansässigen Sig Sauer GmbH & Co. KG. Diese war im Jahr 2011 aus der Beteiligungs GmbH hervorgegangen und hatte das Vermögen übernommen.

Kein Nachweis über Verschleierung

Welche Vermögenswerte diese neue Firma aber tatsächlich erlangt hatte, bezifferte das Landgericht Kiel in seinem Urteil von 2019 nicht. Dazu kommt, das nicht nachgewiesen ist, ob mit der Ausgliederung die Tat verschleiert werden sollte. Aus diesen Gründen hob das BGH die Einziehungsanordnung der 7,4 Millionen Euro gegen Sig Sauer in Eckernförde auf und wies die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an eine andere Wirtschaftsstrafkammer des Landgerichts zurück.