Wahldebakel in SH: Verlor die SPD Stimmen wegen Debatte um Klimastiftung in MV?

Rostock

Das schlechte Abschneiden der SPD bei den Bürgermeister-Wahlen in MV und vor allem bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am Wochenende – trägt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine Mitschuld am Debakel für ihre Partei? Die Diskussionen um Schwesigs Russland-Politik, Nord Stream 2 und die Klimastiftung MV – „das alles jedenfalls lässt die gesamte SPD nicht gut dastehen“, sagt nach dem Wahlsonntag der Rostocker Politikwissenschaftler Prof. Wolfgang Muno.

Nein, wahlentscheidend seien die Russland-Verstrickungen der SPD in Schleswig-Holstein definitiv nicht gewesen, urteilt derweil Manfred Güllner, Geschäftsführer des renommierten Meinungsforschungsinstitutes Forsa. Beleg dafür sei, dass die SPD auf Bundesebene in Umfragen deutlich besser abschneidet als jetzt in Schleswig-Holstein. „Die CDU hatte einen ,Günther-Bonus‘ an der Förde“, so Güllner.

Das sieht Politikwissenschaftler Muno genauso: „Ein sehr beliebter Ministerpräsident mit einer enorm erfolgreichen Regierung hat diese Wahl für sich entschieden“, sagt Muno zu den mehr als 43 Prozent, die Daniel Günther und seine CDU geholt haben. Die SPD sei nicht wegen ihrer Russland-Politik in SH gescheitert. „Das hat allenfalls ein paar Prozentpunkte gekostet.“

Nach der NRW-Wahl könnte es eng werden für Schwesig

Doch sollte am 15. Mai auch noch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für die Sozialdemokraten zum Fiasko werden, könnte Schwesig dennoch ein Problem bekommen – und die Lage in der SPD sich zuspitzen: „Dann wird es große Diskussionen geben – und geben müssen“, sagt Muno. Möglich, dass dann auch ein „Sündenbock“ gesucht wird. Schwesig und ihre Russland-Politik – selbst wenn es keinen direkten Einfluss auf die Wahl hatte? „Abwarten“, meint der Politikwissenschaftler.

Die Landes-SPD gibt sich unterdessen nach außen gelassen. „Bei der Wahl in Schleswig-Holstein waren die landeseigenen Themen entscheidend“, sagt Steffen Wehner, Geschäftsführer des Landesverbandes. Dass die vielen Negativ-Schlagzeilen über die Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin etwas mit dem schlechten Abschneiden im Nachbar-Bundesland zu tun haben könnten, weist Wehner zurück.

CDU: SPD wurde für Vertuschungsversuche abgestraft

Erwartungsgemäß anders sieht das die oppositionelle Landes-CDU in Schwerin. „Das Kieler Ergebnis zeigt, dass sozialdemokratische Vertuschungsversuche und Salami-Taktiken bitter bestraft wurden“, sagt Generalsekretär Daniel Peters mit Verweis auf immer neue auftauchende Details zur hauptsächlich von Gazprom bezahlten Klima-Stiftung. Die SPD habe gerade „alle Hände voll damit zu tun, ihre Russlandpolitik glaubwürdig neu zu erfinden“, meint Peters. Das habe sich auf das Wahlergebnis in Schleswig-Holstein ausgewirkt.

Ein angeblich neues Details zur Klimastiftung wird die SPD dagegen wohl keine Stimmen kosten. Stiftungs-Vorstand Erwin Sellering wies Medienberichte zurück, nach denen der frühere Gazprom-Manager Kurt Bligaard Pedersen für den Wirtschaftsbetrieb der Stiftung verantwortlich sein soll – mitsamt direktem Draht zum Kreml. „Diese Person ist hier völlig unbekannt“, ließ Sellering am Montag mitteilen. Auch Pedersen wies die Berichte als falsch zurück.

Unterlegene OB-Kandidatin: An Schwesig lag es nicht

Enttäuschung in Stralsund: Bei den Genossen war am Tag nach der Oberbürgermeister-Wahl Unzufriedenheit spürbar, dass es mit der gemeinsamen Kandidatin von SPD und Grünen, Melanie Rocksien-Riad, wieder nicht zur Stichwahl gegen Amtsinhaber Alexander Badrow gereicht hatte. Sie könne den Frust verstehen, sagt Rocksien-Riad. Aber dafür trage Schwesig keine Schuld. Im Wahlkampf habe sie jedenfalls keine solchen Vorwürfen von Bürgern vernommen. Im Gegenteil – bei einer Kundgebung mit der Ministerpräsidentin in Stralsund hätten mehrere Besucher gerufen, sie solle „jetzt bloß nicht zurücktreten“.

SPD-Landesgeschäftsführer Wehner verweist auf das vergleichsweise gute Abschneiden der Stralsunder Herausforderin. Mit gut 25 Prozent lag sie gut zehn Prozentpunkte über dem Ergebnis, das Grüne und SPD bei der OB-Wahl davor holten. Sollte Rocksien-Riad Manuela Schwesig oder Erwin Sellering gram sein, gäbe es spätestens nach der Wahl keinen Grund mehr, das nicht zu sagen: Sie trat bereits 2021 aus der SPD aus.

