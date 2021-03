Kiel

„Herzlichen Glückwunsch an Winfried Kretschmann und Anne Spiegel sowie unsere grünen Parteifreundinnen und Parteifreunden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. In Baden-Württemberg gibt es einen klaren neuen Regierungsauftrag für uns Grüne und in Rheinland-Pfalz konnten wir uns stark verbessern", hieß es von Grünen-Landeschefin Ann-Kathrin Tranziska. Die beiden Wahlen seien ein super Start in dieses spannende Wahljahr.

Grüne: Rennen bei der Bundestagswahl offener denn je

Die Ergebnisse in beiden Ländern würden zeigen, dass das Rennen bei der Bundestagswahl offener sei denn je. Weder habe die Union ein Abo auf Platz eins noch gebe es einen Automatismus für ein schwarz-grünes Regierungsbündnis. Sehr verschiedene Bündnisse seien möglich - "und das ist ein gutes Zeichen für unsere Demokratie.“

Günther: Bittere Ergebnisse für die CDU

Der CDU-Landesvorsitzende Daniel Günther räumte ein: "Die Ergebnisse für die CDU in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind bitter. Wir hatten in beiden Ländern mit erheblichem Gegenwind zu kämpfen. Insbesondere in den letzten Tagen hat uns der Maskenskandal erheblich geschadet. "

In beiden Ländern hätten CDU und SPD, die Parteien der in Berlin regierenden großen Koalition, Verluste erlitten, während die Oppositionsparteien Bündnis 90/Die Grünen und die FDP ihre Ergebnisse hätten verbessern können. "Das muss auch ein Ansporn für die weitere Arbeit der Bundesregierung sein."

Die SPD sprach von einem guten Start ins Superwahljahr, mit einer Einschränkung. „Rheinland-Pfalz beweist wie schon Hamburg, dass die SPD mit der richtigen Spitzenkandidatin, einem guten Programm und einer entschlossen kämpfenden Partei Wahlen gewinnen kann“, sagte Landesvorsitzende Serpil Midyatli. „In Baden-Württemberg ist das Abschneiden der SPD unter allerdings speziellen Rahmenbedingungen weniger erfreulich.“

Garg wirbt für zweimal Ampel-Koalition

Für FDP-Landeschef Heiner Garg ist der Wahlausgang „ein tolles Ergebnis für meine Partei“. Er sprach sich in beiden Bundesländern für eine Koalition mit der SPD und den Grünen aus. „Zweimal Ampel wäre klasse“, twitterte Garg nur wenige Minuten, nachdem die ersten Prognosen veröffentlicht worden waren.