Die Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 10, Herzogtum Lauenburg – Stormarn Süd, ist entschieden: Stärkste Kraft wird die SPD, das Direktmandat geht an Nina Scheer (SPD). Wie die Erst- und Zweitstimmen verteilt sind und wie in den Gemeinden abgestimmt wurde, erfahren Sie in unseren Wahlergebnis-Grafiken.