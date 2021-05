Kiel

Nach Informationen der Kieler Nachrichten schlägt die Landesregierung den 8. Mai 2022 als Termin für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein vor. CDU, SPD, FDP und SSW befürworten den Termin. Laut Landesrecht muss die Wahl des 20. Landtags zwischen dem 7. April und 6. Juni 2022 angesetzt werden.

Die Regierung, die den Wahltermin festlegt, kam in einer ersten Beratung im März zu dem Ergebnis, dass aus organisatorischen Gründen der 8. oder der 15. Mai in Frage kommen. „Die Landesregierung favorisiert dabei den 8. Mai 2022“, heißt es in einem Schreiben an die Parteien.

CDU, SPD, FDP und SSW haben keine Einwände

„Für uns ist der 8. Mai super“, meint die CDU. „Wir bevorzugen den 8. Mai aus demokratischen Gründen, weil so der Start der Kampagne vor den Osterferien liegen würde“, ergänzt die SPD. Aus Sicht der FDP und des SSW spricht nichts gegen eine Landtagswahl am 8. Mai.

Die Grünen haben die Terminfrage noch nicht diskutiert.