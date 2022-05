Kiel

Der gescheiterte SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller blickt trotz aller Enttäuschung nach vorn. Am Tag nach dem Absturz der SPD auf ihr Allzeittief in Schleswig-Holstein (16 Prozent) kündigte Losse-Müller an, dass er Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Landtag Paroli bieten werde und nicht ausschließe, die SPD in die Wahl 2027 zu führen. „Ich werde bereitstehen.“

Losse-Müller bekannte sich zu seiner Mitverantwortung für das sehr schlechte Wahlergebnis und bedauerte, dass gestandene Sozialdemokraten den Wiedereinzug in den Landtag verpassten. Als Beispiele nannte er Landtags-Vizepräsidentin Kirsten Eickhoff-Weber und den Verkehrs- und Bildungspolitiker Kai Vogel. Das ist auch menschlich bitter.“ Er selbst habe nicht einen Moment daran gedacht, dass Handtuch zu werfen, sagte der Wahlverlierer. „In solchen Momenten muss man stehen.“

Der 49jährige Volkswirt möchte in der deutlich kleineren SPD-Fraktion (zwölf statt 21 Abgeordnete) gern die Themen Wirtschaft, Digitalisierung und Klimaschutz bearbeiten. „Das entscheidet aber die Fraktion.“ Rückendeckung bekam Losse-Müller von der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli. „Er wird eine tragende Rolle haben.“

Midyatli will Fraktionschefin bleiben

Midyatli kündigte an, am Dienstag erneut für das Amt der Fraktionsvorsitzenden im Landtag zu kandidieren. Ob sie im Erfolgsfall Oppositionsführerin wird, hängt von der künftigen Regierungskoalition ab. Bei Schwarz-Grün wäre die SPD die stärkste Oppositionspartei, bei Schwarz-Gelb oder einer anderen Koalition ohne Beteiligung der Grünen hätte die Öko-Partei den Zugriff auf die Führung der Opposition. Wichtig ist das für die Rednerfolge. Der Oppositionsführer darf direkt auf den Regierungschef antworten.

Derweil nimmt die SPD die Kommunalwahlen im Frühjahr 2023 und die nächste Landtagswahl 2027 ins Visier. Als mögliche Spitzenkandidaten gelten Midyatli, Kiels OB Ulf Kämpfer und eben Losse-Müller. Wer zum Zug kommt, dürfte auch davon abhängen, ob Günther 2027 noch einmal antritt oder sich bereits zur Bundestagswahl 2025 nach Berlin orientiert.

Debatte über SPD-Debakel

Midyatli, die als Parteichefin das erste Zugriffsrecht hätte, mahnte die Genossinnen und Genossen zur Zurückhaltung. Die SPD müsse jetzt erstmal die Wahlniederlage analysieren, sich gut aufstellen und im Landtag für ihre Ideen und Konzepte werben. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Im geschäftsführenden SPD-Landesvorstand, der in Kiel tagte, gab es zwar statt eines Scherbengerichts einen Schulterschluss. In der abendlichen und parteiöffentlichen Gremiensitzung wurde aber mit Kritik an der Wahlkampfplanung gerechnet. Im Vorfeld war unter anderem bemängelt worden, dass Midyatli den Spitzenkandidaten erst im August vergangenen Jahres vorgestellt hatte und Losse-Müller sich in den nur knapp neun Monaten bis zur Wahl nicht landesweit bekannt machen konnte.

Von Ulf Christen