Schleswig-Holstein hat sich zum Ziel gesetzt, den Waldanteil von derzeit elf auf zwölf Prozent der Landesfläche zu erhöhen. Dazu ist eine Steigerung um etwa 158 auf knapp 1900 Quadratkilometer nötig. Eine Fläche von der Größe der Stadt Kiel aufzuforsten, würde dazu nicht reichen. Schwentinental, Altenholz und Kronshagen müssten zusätzlich bepflanzt werden.

Ein Instrument soll seit Anfang des Jahres die Neuwaldprämie von Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sein. Demnach erhalten Landwirte für zwölf Jahre 700 Euro pro Hektar und Jahr vom Land, wenn sie einen Acker mit Laubgehölzen aufforsten. Soll ein Mischwald wachsen, sind es nur 500 Euro. Drei Millionen Euro sind dafür im Haushalt vorgesehen. Seit knapp drei Monaten können Landwirte die Prämie beantragen. Doch die Bauern winken ab – sie denken offenbar gar nicht daran, ihre Äcker mit Bäumen zu bepflanzen.

Ist die Prämie zu klein?

Bislang ist bei der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, die die Abwicklung übernimmt, lediglich ein einziger Antrag eingegangen. Ein 1,2-Hektar-Acker soll zu Wald werden – also 0,012 Quadratkilometer. Laut Christian Schadendorf liegt der Grund für das verhaltene Interesse auf der Hand. „Die Prämie ist nicht hoch genug“, sagt der Leiter der Abteilung Forstwirtschaft der Landwirtschaftskammer. „Bei der Umwandlung von Acker zu Wald entstehen zunächst Kosten für die Aufforstung und die Pflege, bis die Kultur gesichert ist“, so Schadendorf.

Außerdem spiele eine Rolle, dass der Wald erst nach 30 Jahren wirtschaftlich nutzbar sei. Erst dann lasse sich Holz als Brennstoff oder Baumaterial entnehmen. „Das alles hat eine massive Entwertung der Fläche zur Folge. Wald ist höchstens halb so viel wert wie Acker“, so Schadendorf. „Das müsste eine Prämie ausgleichen, plus den Ernteverlust.“ Auch die EU-Flächen-Prämie für Ackerbau von 300 Euro pro Hektar falle weg. Zudem gebe es attraktivere Möglichkeiten, Erstaufforstungen zu finanzieren. Ersatzmaßnahmen für den Bau von Infrastruktur wie zum Beispiel Autobahnen – „das lohnt sich“. 45000 Euro gibt es dafür pro Hektar.

Kein Anreiz, sondern Mitnahmeeffekt

Dabei handelt es sich wohlgemerkt nicht um einen Verkauf. Der Eigentümer bleibt im Besitz der Flächen. Die Kosten für die Aufforstung werden ihm zudem extra erstattet – und später kann er von der Bewirtschaftung profitieren. Allein die Landwirtschaftskammer als einer von mehreren Akteuren auf dem Markt habe in den jüngsten zwei Jahren Ersatzaufforstungen von mehr als 60 Hektar organisiert. Davon zum Beispiel 24,4 Hektar für die Hinterlandanbindung der Fehmarnbeltquerung.

Die 8400 Euro, die das Land über zwölf Jahre für das Acker-Wald-Programm verspricht, fallen dagegen mickrig aus. „Das ist kein Anreiz, sondern löst höchstens Mitnahmeeffekte aus“, resümiert Schadendorf. Das sei bei dem einen Antrag auch der Fall – der Eigentümer wollte seinen Acker ohnehin bewalden.

Auch Hans Heinrich von Maydell vom Bauernverband überrascht die Antragsflaute nicht. „Betriebe mit Zukunftsperspektive brauchen ihre Äcker für den Anbau. Ackerland ist knapp und die Pachtpreise noch immer recht hoch“, so von Maydell. Selbst wenn ein Schlag tatsächlich nicht benötigt werde, fahre der Landwirt besser damit, ihn zu verpachten. „Je nach Bodenqualität würde er immer noch 500 bis 700 Euro dafür bekommen – ohne einen Neuwald pflegen zu müssen.“

Brachen oft kleiner als ein Hektar

Hinzu komme laut Maydell ein „massiver Wertverlust“. „Deshalb ist die Neuwaldprämie aus betriebswirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll.“ Unglücklich sei, dass sie nur für Ackerland gezahlt werde, und nicht für minderwertigen Boden. „Jeder Betrieb hat irgendwo eine Fläche, die schlecht zu bewirtschaften ist und unter Umständen aufgeforstet werden könnte“, erklärt Maydell. Diese Brachen seien oft klein. Die Förderung greife jedoch erst ab einer Größe von einem Hektar. Nur in direkter Nachbarschaft zu bestehendem Wald auch ab der Hälfte. „Wir bewerten das Interesse an der Erstaufforstungsprämie nicht als gering“, teilt das Umweltministerium auf Nachfrage mit. Beratung dazu sei durchaus gefragt. Es gebe aber einen zeitlichen Vorlauf. So müsse etwa zunächst eine behördliche Erstaufforstungsgenehmigung vorliegen.