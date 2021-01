In Corona-Hotspots soll der Bewegungsradius künftig auf 15 Kilometer um den Wohnort eingeschränkt werden - so sieht es der Bund-Länder-Beschluss vor. Doch wann greift die Regel in Schleswig-Holstein? Und was bedeutet die Einschränkung für Bewohner von Kiel, Neumünster, Bad Segeberg und Co.?