Eine Auskunft zu dem Thema kommt direkt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er war am Freitagabend auf der Jahresauftakt-Klausur der hessischen CDU per Videoschalte vertreten. Dabei stellte der Minister einen geeigneten Impfstoff gegen das Coronavirus für Kinder und Jugendliche für diesen Sommer in Aussicht. „Wir gehen davon aus, toi, toi, toi, wenn die Dinge gut laufen, dass wir im Sommer auch einen Impfstoff haben, der eben dann Kinder und Jugendliche schützen kann.“

Spahn wisse von drei oder vier Herstellern, dass Studien für den Impfeinsatz bei Kindern und Jugendlichen liefen. Bisher ist der Stoff von Biontech/Pfizer ab 16 Jahren und die Moderna- und Astrazeneca-Impfung ab 18 Jahren zugelassen. Gerade bei jungen Menschen aus den Risikogruppen könnte das ein Problem werden.