Kiel

Tatsächlich ist der bayerische Ministerpräsident Söder mal wieder vorgeprescht und hat 2,5 Millionen Impfdosen des russischen Impfstoffs vorbestellt. Selbst wenn der geliefert würde, kann er erst verimpft werden, wenn die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den Impfstoff zulässt.

Söder hat es aber geschafft, dass sich andere Politiker in Zugzwang sehen: Am Donnerstag kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, dass er „dazu bilaterale Gespräche außerhalb der EU führen“ werde. In Schleswig-Holstein hält das Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) für den richtigen Weg: „Es bleibt bei der mehrfach bestätigten klaren Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Die Beschaffung ist die ausschließliche Angelegenheit des Bundes, die Impfinfrastruktur wie etwa Impfzentren sichern die Länder.“

Garg begrüßte ausdrücklich, dass Spahn mögliche Optionen ausloten will. „Ich bin der Auffassung, dass Sputnik V, sobald er eine Zulassung hat, genauso behandelt werden soll und zum Einsatz kommen muss wie jeder andere in Europa zugelassene Impfstoff auch.“

Währenddessen hat die Arzneimittelbehörde der Slowakei 200.000 bestellte Impfdosen von Sputnik V nicht freigegeben: Es herrsche Unklarheit über die Inhaltsstoffe, und es fehlten Daten.