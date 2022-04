Kiel

Gestörte Lieferketten durch Corona, Engpässe durch den Krieg in der Ukraine, extreme Teuerung: Die derzeitigen globalen Krisen machen dem Einzelhandel und seinen Kunden in Schleswig-Holstein zu schaffen. Waren sind nicht wie gewohnt verfügbar. Von Knappheiten will der Handel hingegen nicht sprechen, eher von begrenzter Auswahl. Jedoch zeigen sich fatale Wirkungen: Erste Tafeln in Schleswig-Holstein haben einen Aufnahmestopp verhängt.

Für die Lücken in den Regalen gibt es laut Mareike Petersen vom Handelsverband Nord mehrere Gründe. So habe der Einzelhandel noch immer mit den Störungen der globalen Lieferketten durch die Corona-Krise zu kämpfen. „Das verschärft sich gerade sogar wieder durch den Lockdown in Shanghai.“

Engpässe bei Speiseöl, Mehl, Nudeln, Toilettenpapier, Elektronik und Textilien

Dabei ist Hamburg einer der wichtigsten Häfen im China-Verkehr. In der Hansestadt stauen sich derzeit Container, die eigentlich für Russland bestimmt sind, aber wegen der Wirtschaftssanktionen nicht weitertransportiert werden. Deshalb können etliche Schiffe den Hafen nicht anlaufen, um ihre Ladung zu löschen. „Elektronikartikel, Möbelteile und Textilien kommen beim Handel nicht an“, so Petersen.

Bei Lebensmitteln seien vor allem weiterhin Speiseöl und Mehl von Engpässen betroffen. „Dort gibt es ein gewisses Maß an Verknappung, weil Russland und die Ukraine nicht mehr exportieren“, sagt Mareike Petersen. „Hinzu kommt aber, dass die Nachfrage extrem hoch ist.“

Die habe sich beim Öl verdoppelt, beim Mehl fast vervierfacht. Dass derzeit nicht so viel nachgeliefert werde, um die Regale gefüllt zu halten, liege an den Logistikkapazitäten. „Die Lastwagen müssen ja auch noch die anderen Waren in die Supermärkte transportieren.“ Ähnlich sei es bei Nudeln und Toilettenpapier.

Es bestehe keine Gefahr, dass die Lager leerlaufen. Das Problem ist offenbar das Hamstern. „Wenn jeder nur das kauft, was gebraucht wird, würde es reichen.“ Die Bevorratung hierzulande ist ihr zufolge der Grund, weshalb Mehl und Öl knapp erscheinen, in Nachbarländern wie Dänemark jedoch nicht. Aber auch dort seien die Preise gestiegen.

Tafeln in Schleswig-Holstein: Aufnahmestopp in Kiel, Bad Bramstedt und Neumünster

Nicht zuletzt die hohe Inflationsrate von im März plus 7,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat bringt immer mehr Schleswig-Holsteiner dazu, sich ihre Lebensmittel bei den Tafeln zu holen. Allein in Kiel sind in den vergangenen Wochen mehrere Hundert neue Klienten hinzugekommen.

Das habe dazu geführt, „dass an eine lohnende Lebensmittelverteilung an unsere Tafelkundinnen und -kunden nicht mehr zu denken war“, so Frank Hildebrandt, Vorsitzender des Kieler Tafelvereins und des Landesverbands. Deshalb wurde dort erstmals seit Gründung 1995 ein unbefristeter Aufnahmestopp ab dem 25. April verhängt, wie auch bei den Tafeln in Bad Bramstedt und bereits seit Ende März in Neumünster.

Hohe Energiepreise, zusätzliche Nachfrage durch Ukraine-Flüchtlinge und sinkendes Spendenaufkommen aus dem Handel haben den Ehrenamtlichen zufolge ebenfalls dazu geführt. „Alle Tafeln in Schleswig-Holstein haben deutliche Probleme“, so Frank Hildebrandt.