Warnstreik: Keine Busse fahren in Kiel

Nach Neumünster bleiben nun auch in Kiel die Busse im Depot: Verdi teilte mit, dass am Freitag, 31. Januar 2020, ein zweitägiger Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Kiel beginnen werde. Betroffen sind die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG). Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen.