Hunderte Pflegekräfte versammeln sich am Montag zum Warnstreik vor den Universitätskliniken (UKSH) in Kiel und Lübeck. Sie fordern Entlastung durch mehr Personal. Verschiebbare Behandlungen und Eingriffe wurden ausgesetzt. Patienten müssen Montag und Dienstag mit längeren Wartezeiten rechnen.

Von Heike Stüben