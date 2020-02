Kiel/Lübeck

Wegen eines Warnstreiks stehen am Dienstag seit Betriebsbeginn in Kiel, Lübeck, Flensburg und Neumünster die Stadtbusse still. Die Busse seien in allen vier kreisfreien Städten am Morgen in den Depots geblieben, sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft Verdi, Karl-Heinz Pliete, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Warnstreik soll in allen vier Städten bis zum Betriebsende am Freitag andauern. Zu dem dreitägigen Protest sind rund 1500 Beschäftigte aufgerufen, am Mittwoch soll es dazu eine Kundgebung geben.

Die Kieler Verkehrsgesellschaft (KVG) geht davon aus, dass in den kommenden Tagen alle Busse - einschließlich der Nachtbuslinien - ausfallen werden. Die Fahrten der Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) sowie die 500er und 900er Linien, die von der Autokraft bedient werden, finden aber statt. Die KVG befördert nach eigenen Angaben normalerweise täglich 120 000 Menschen. Das Unternehmen ist innerhalb weniger Wochen bereits zum dritten Mal von Warnstreiks betroffen.

Tarifverhandlungen um Gehälter

Hintergrund des Warnstreiks sind die Tarifverhandlungen um die Löhne und Gehälter der Beschäftigten. Verdi verlangt eine Erhöhung um 2,06 Euro pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten haben. Die Arbeitgeber lehnen die Forderung als überzogen ab. Sie haben eine dreijährige Laufzeit angeboten mit drei Erhöhungsstufen: 110 Euro für 2020, 2,8 Prozent für 2021 und 2,3 Prozent für 2021.

"Damit haben die Arbeitgeber eine Erhöhung der Entgelte um insgesamt 9,10 Prozent angeboten - mehr ist einfach nicht möglich", sagte der Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbands, Wilfried Kley. Die erste Erhöhung für 2020 entspreche vier Prozent und liege deutlich über Erhöhungen in anderen Bereichen. Verdi-Verhandlungsführer Karl-Heinz Pliete nannte das Angebot eine "unzureichende Grundlage in Richtung eines Tarifabschlusses". Der Druck sei bislang offensichtlich nicht hoch genug gewesen.

Ohne Einigung vertagt

Vor der nächsten Verhandlungsrunde für das private Busgewerbe am Dienstag in Kiel und für den öffentlichen Nahverkehr am Donnerstag in Neumünster will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die Arbeitgeber deshalb ein weiteres Mal erhöhen. Seit Mitte Januar hatte es Warnstreiks unter anderem in Lübeck, Kiel, Neumünster und Flensburg sowie mehreren Kreisen gegeben. Am Freitag waren die Verhandlungen der Tarifpartner für den öffentlichen Busverkehr erneut ohne Einigung vertagt worden.

Lesen Sie auch:

Darum streiken die Busfahrer wieder

Dreitägiger Bus-Streik im Norden

Streik im Tarifkonflikt: Busse in Flensburg stehen still

Von RND/dpa