Die amtlichen Warn-Apps Nina und Katwarn offenbarten beim bundesweiten Warntag große Schwächen. Die Warnmeldungen kamen mancherorts eine halbe Stunde verspätet. Kurioserweise gab die App Nina am Freitag erneut eine doppelte Entwarnung - 24 Stunden nach dem Probealarm.

Von Clemens Behr