Kiel

Am bundesweit ersten Katastrophen-Warntag haben die Menschen in Schleswig-Holstein am Donnerstag vielerorts vergeblich auf das angekündigte Heulen der Sirenen gewartet. Nach 1990 ist ein Großteil der akustischen Warnanlagen abgebaut worden. Viele der jetzigen Modelle sind nur für die Alarmierung der Feuerwehr ausgelegt, nicht aber, um ein Warnsignal an die Bevölkerung zu senden.

Lesen Sie auch:Warntag: Darum blieb es in Kiel still

Anzeige

Auch eine Meldung der bundesweiten Warn-App Nina blieb zu Beginn des Probealarms aus. Die angekündigte Warnmeldung erschien bei vielen Nutzern mit einer 15- bis 20 minütigen Verspätung. Auf manchen Geräten blieb eine Push-Meldung auf dem Display komplett aus.

Weitere KN+ Artikel

Lesen Sie auch: Warnsystem war überlastet

"Wir wissen, dass es teilweise geklappt hat", sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Teilweise sei es aber auch zu einer Überlastung des Warnsystems gekommen. Die Warnapp des BBK kam bereits im Zuge der Corona-Pandemie zum Einsatz und hat in Deutschland etwa 7 Millionen Nutzer.

+++ Warum ihr jetzt eure Großeltern anrufen solltet +++ Wer Krieg erlebt hat, wird sich heute um 11 Uhr unter Umständen... Gepostet von Kieler Nachrichten am Mittwoch, 9. September 2020

Auf der Facebook-Seite der Kieler Nachrichten reagierten viele Leser mit Häme auf den Ablauf des Probealarms. "Ich werde mir mal den Wecker stellen, damit ich mich rechtzeitig vor dem Warntag warnen kann", kommentierte Christine Junga. "Das war wohl nichts. Ich habe die Terrassentür geöffnet, um überhaupt etwas zu hören. Im Ernstfall sinnlos", schrieb Gerhard Knuth. "Das hätten sie sich auch schenken können. Nicht mal in der WarnApp wird gewarnt. Im Ernstfall sind wir also alle verloren", so Rene Helms.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.