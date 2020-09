Kiel

Früher gehörten sie zur Grundausstattung in jedem Haushalt: Kerzen, Streichhölzer, Taschenlampe, Radio mit Batterien, eine Mappe mit Kopien aller wichtiger Dokumente. Heute verlassen sich die meisten Menschen auf ihr Handy. Doch was, wenn der Akku leer und der Strom ausgefallen ist?

„Die früher völlig selbstverständliche Vorbereitung auf Notfälle ist heute leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Wir haben ein wenig verlernt, uns rational auf mögliche gewisse Engpässe vorzubereiten, die in der Folge möglicher Naturereignisse, großer Unfälle, technischer Ausfälle oder auch Pandemien entstehen können“, sagt Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack ( CDU).

Symptomatisch: Hamsterkäufe wegen Corona

Zwei Beispiele: Als in Lübeck vor zwei Jahren für vier Stunden der Strom ausfiel, wurde das von vielen als Katastrophe bezeichnet. Und auf die ersten Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus lösten in diesem Frühjahr völlig unbegründete Hamsterkäufe aus.

Für Sütterlin-Waack ist der Warntag, der künftig immer am zweiten Donnerstag im September stattfinden soll, notwendig. „In großen Unglücksfällen müssen wir alle wissen, wie man sich richtig verhält, und wo und wie wir an zuverlässige Informationen herankommen. Schnell reagieren zu können, kann in Notlagen Leben retten. Das müssen wir wieder stärker und offensiver vermitteln und gemeinsam üben.“

Warntag am 10. September: Hochwasser , Terroroakte, Unglücke im Fokus

Gerade in Schleswig-Holstein wächst das Hochwasserrisiko in Zeiten des Klimawandels stetig. Rund ein Viertel der Landesfläche und mehr als 350 000 Menschen sind durch Sturmfluten gefährdet. Dazu kommen weite Bereiche, die durch Binnenhochwasser gefährdet sind.

Als zusätzliche Gefahrenpunkte gelten bestimmte Industrieanlagen wie Kernkraftwerke. Ein Brand in einer Fabrik oder einem Lager mit explosiven Stoffen, ein Unfall mit einem Gefahrguttransporter oder einem Schiff, das chemische, biologische, radiologische oder nukleare Gefahrstoffe transportiert bis hin zu einem Anschlag auf die Infrastruktur – all das erfordert ein ruhiges, sicheres Handeln der Bürgern.

Dauerheulton bei Großschadensfällen oder Katastrophen Wenn Sie dieses Signal hören, droht oder besteht eine Gefahrenlage, von der viele Menschen oder große Flächen betroffen sein können. So verhalten Sie sich richtig: Lassen Sie Radio oder Fernsehen eingeschaltet und achten Sie auf Hinweise.

Verständigen Sie Ihre Nachbarn.

Rufen Sie Ihre Kinder ins Haus.

Holen Sie Ihre Kinder nicht von der Schule oder dem Kindergarten ab.

Bleiben Sie in einem geschlossenen Gebäude.

Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.

Nehmen Sie Passanten auf.

Kümmern Sie sich um hilfsbedürftige Menschen.

Greifen Sie nur im äußersten Notfall zum Telefon.

Blockieren Sie nicht die Notrufe 110 und 112 mit Rückfragen.

Bleiben Sie dem Schadensgebiet fern.

Behindern Sie die Einsatzkräfte nicht bei ihrer Arbeit.

Hilflos bei Katastrophen

Wer weiß schon, dass bei Katastrophen die Sirenen immer eine Minute lang mit einem auf- und abschwellenden Dauerton warnen? Dass sich bei einem Brand oder terroristischen Anschlägen durch Explosionen chemische, biologische oder radioaktive Stoffe freisetzen können, die unsichtbar sind? Und dass man sich deshalb von solchen Gefahrenquelle stets quer zur Windrichtung wegbewegen und in ein sicheres Gebäude retten soll? Dass Tiefgaragen bei Hochwassergefahr zu tödlichen Fallen werden können und Gummistiefel nicht ausreichend schützen, wenn das Wasser im Keller unter Strom steht?

Doch am Warntag soll nicht nur vermittelt werden, wer wann wie warnt und dass die offizielle Warn-App NINA nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch auf dem Tablet genutzt werden kann. Ebenso wichtig ist für die Innenministerin auch das „Wissen, wann wie und wo eben nicht gewarnt wird, damit wir nicht auf Fake-News hereinfallen!“ Denn gerade in den sozialen Medien können sich falsche Informationen blitzschnell verbreiten, Panik auslösen und so zu Gefahrenlagen führen – ohne einen echten Anlass.

