Sparkassen- und Amazonkunden im Visier

Viermal teurer als geplant? In Schleswig-Holstein kommen erneut Zweifel am Bau eines Fehmarnbelttunnels auf. Zwar betonte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), dass man am Milliardenprojekt festhalten wolle. Die grünen Koalitionspartner äußerten sich umso skeptischer. Es rumort in der Koalition.