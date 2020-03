Warnung vor Sturmflut an der Ostsee

Kiel

Wer einen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten hatte, sollte am Sonnabend trotz Kontakteinschränkungen zumindest ein paar Sonnenstunden genießen können.

Die Temperatur steigt nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Schleswig-Holstein bei reichlich Sonnenschein auf bis zu 13 Grad. Ein Hauch von Frühling.

Es frischt ab - und es wird stürmisch

Doch es kommt am Sonnabend auch zunehmend Wind in Norddeutschland auf. An der See in Böen stark bis stürmisch auffrischender Nordwest- bis Nordwind. Von Norden her strömen sehr kalte Luftmassen ein und sorgen für Nächte im Frostbereich.

Am Sonntag wird es nach Angaben der Meteorologen zunächst nass mit Schnee oder Schneeregen bei Temperaturen um die 6 Grad. An der See weht ein starker bis stürmischer Nordost- bis Nordwind, auch im Binnenland sind Sturmböen, an der See exponiert schwere Sturmböen möglich.

Warnung vor einer Sturmflut an der Ostsee

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hat eine Warnung vor einer Sturmflut an der Ostsee ausgesprochen. Sonntag früh werden im gesamten Küstenbereich Wasserstände zwischen 1 - 1,30 Meter über dem mittleren Wasserstand erwartet. Kurzzeitige Wasserstandsspitzen an exponierten Lagen bis 1,40 Metern sind möglich.

Nach Schneeregen oder Schneefall am Sonntag und Montag muss nach Angaben einer DWD-Meteorologin zumindest vorübergehend wieder mit winterlich anmutenden Straßenverhältnissen in Schleswig-Holstein und Hamburg gerechnet werden. Autofahrer und Fußgänger sollten sich in einigen Regionen auf Glätte durch Schnee, Schneematsch oder gefrierende Nässe einstellen. Die Tageshöchstwerte liegen bei um 7 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.

In der Nacht zum Dienstag oft klar. Tiefstwerte zwischen 0 und -3 Grad, in Bodennähe bis -6 Grad, stellenweise Glätte. Schwachwindig.

