Kiel

Zwischen 21 Uhr am Dienstag und 6 Uhr am Mittwoch soll es in den Kreisen Ostholstein, Plön und Rendsburg-Eckernförde sowie in Kiel, Neumünster und Hamburg zu Glätte der Stufe 1 und überfrierender Nässe kommen können.

Zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 6 Uhr sind außerdem in den Kreisen Plön und Ostholstein, der Stadt Kiel und den Küsten des Kreises Rendsburg-Eckernförde Sturmböen der Stufe 2 möglich.

