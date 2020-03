Wartezeiten bei Corona-Hotline 116 117

Kiel/Bad Segeberg

Die Telefon-Hotline 116117, über die sich Patienten melden können, die Fragen zur Corona-Epidemie haben oder eine mögliche Erkrankung melden wollen, ist überlastet. „Es kann zu längeren Wartezeiten kommen“, teilt Delf Kröger, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Schleswig-Holstein in Bad Segeberg, mit. Am Sonnabend war die Hotline aufgrund eines technischen Problems für mehrere Stunden komplett ausgefallen. auch am Montagvormittag berichteten Nutzer, die Nummer sei nicht erreichbar gewesen. Derzeit laufe der Betrieb jedoch störungsfrei, sagt Kröger.

Laut Andreas Bobrowski, dem Vorsitzenden der Kassenärztlichen Vereinigung, Kreisstelle Lübeck, sind es täglich einige Tausend Anrufer, die sich auf der Nummer melden. „Normalerweise sind es vielleicht 100.“ Insofern sei klar, dass die Telefonleitungen derzeit stark belastet seien.

Lieferung von Schutzbekleidung läuft

Die vom Bund in Aussicht gestellt Lieferung von Schutzbekleidung ist laut KV angelaufen. Am Freitag, Sonnabend und Montag seien Pakete gekommen, erklärt Kröger. Allerdings sei der Umfang bei Weitem noch nicht ausreichend, um den Bedarf aller Arztpraxen zu decken. „Wir können vorläufig nur die Corona-Testzentren und Praxen mit hoher Dringlichkeit, also für Patienten mit hohem Risiko, berücksichtigen“.

Von Marcus Stöcklin/ LN/RND