In diesen außergewöhnlichen Zeiten ist das Informationsbedürfnis der Menschen besonders groß. Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung sind mit ihren Journalistinnen und Journalisten in der Corona-Krise deshalb fast rund um die Uhr für Sie da. Das können wir nicht kostenlos tun, weil die journalistische Arbeit etwas wert ist – und dennoch erhalten Sie bei uns die wichtigsten Corona-Informationen auch frei verfügbar.

Das Virus hat unseren Alltag verändert – und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben viele Fragen, was das konkret bedeutet. Welche Geschäfte vor Ort sind noch geöffnet? Wen rufe ich im Verdachtsfall an? Wie verhalten sich Kliniken und Pflegeheime? Wie kann ich meinem Nachbarn helfen, ohne mich selbst zu gefährden? Die Liste möglicher Fragen ist jetzt schon lang und sie wird durch die sich tagtäglich ändernde Lage immer länger.

Die Menschen wollen Transparenz und Orientierung, wenn es um die Themen vor der eigenen Haustür geht. Die Regionalzeitung ist aus Sicht der Deutschen eine der glaubwürdigsten Nachrichtenquellen. Den sich daraus für uns ergebenden Auftrag wollen und müssen wir auch in Krisenzeiten unvermindert wahrnehmen – gerade digital. Unsere Verantwortung gilt der Region, in der wir leben. Denn Sie verlassen sich auf uns – auf unsere professionelle Recherche und verlässliche Informationen. Danke für das Vertrauen!

Redakteure beinahe pausenlos im Einsatz

Derzeit sind unsere Redakteurinnen und Redakteure beinahe pausenlos im Einsatz, um Sie auf dem Laufenden zu halten. Wir erfahren in diesen Tagen großen Zuspruch von den Menschen in unserer gemeinsamen Heimat – und müssen uns dennoch zugleich mit Vorwürfen auseinandersetzen, wir würden die Krisensituation ausnutzen, um uns zu bereichern.

In der Kritik steht unser digitales Plus-Modell: Unter KN+ gibt es Hintergründe, Analyse, Liveticker und Videos für unsere Digital-Abonnenten. Wir tragen vom frühen Morgen bis zum späten Abend Informationen zusammen, gewichten sie, ordnen sie ein, stellen Zusammenhänge her. Das ist journalistische Arbeit - und die muss bezahlt werden. Genau das rechtfertigt ein Plus-Modell, wie wir es unseren Digital-Abonnenten vorbehalten. Ohne ein wirtschaftliches Fundament können wir diese Arbeit künftig nicht mehr leisten.

Gern wird von Kritikern auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk verwiesen, er würde kostenlos die wichtigen Informationen verbreiten. Das ist falsch, denn dabei wird der Rundfunkbeitrag unterschlagen, den jeder Haushalt zahlen muss. Als privatwirtschaftlich organisiertes Medienhaus müssen wir uns eigenständig finanzieren – auch in schweren Zeiten können wir unser Geschäftsmodell nicht einfach über Bord werfen. Die Produkte im Supermarkt oder in der Apotheke müssen ebenso bezahlt werden, auch in der Corona-Krise.

Grundinformationen zur Corona-Krise sind frei

Wir wissen, dass unsere Marke als verlässliche Informationsquelle in der Region ein hohes Vertrauen genießt und sind uns unserer Verantwortung bewusst – deshalb können Sie die Grundinformationen zur Corona-Krise, die wir permanent aktualisieren, auch ohne Abonnement lesen.

Hier finden Sie eine Liste der Artikel, die auch ohne Plus-Abo verfügbar sind:

Unser RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND), zu dem auch dieser Titel gehört, informiert zudem rund um die Uhr auf RND.de kostenlos über alle nationalen und weltweiten Entwicklungen.

KN+: Der erste Monat ist kostenlos

Es kostet 2,49 Euro pro Woche, sich auf KN-online über die eigene Heimat umfassend zu informieren – so viel wie ein Kaffee zum Mitnehmen. Der erste Monat ist sogar kostenlos, und das Plus-Abo ist monatlich kündbar, wenn es doch nicht gefallen sollte. Das ist unser Angebot für die journalistische Bündelung und Einordnung der Informationen, die Aufbereitung von Hintergründen und Zusammenhängen. Wir finden das fair.

Wenn es uns in Deutschland nicht gelingt, auf Sicht nennenswerte Einnahmen aus unseren digitalen Angeboten zu generieren, wird es in absehbarer Zeit keine Lokalzeitungen mehr geben können, denn die gedruckte Zeitungsauflage schrumpft überall immer weiter. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, in einer Phase wie der gegenwärtigen gäbe es keine anderen regionalen Informationsquellen als die sozialen Netzwerke und Verlautbarungen offizieller Stellen, die Sie sich selbst zusammensuchen und bewerten müssten?

Gerade in der Krise zeigt sich, dass Journalismus, insbesondere Lokaljournalismus, systemrelevant ist und einen enormen gesellschaftlichen Wert hat. Helfen Sie mit, dass das so bleibt – wir sind gerne für Sie da.

Bleiben Sie gesund!

Herzliche Grüße

Ihr

Christian Longardt,

CHEFREDAKTEUR

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.