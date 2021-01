Seit Jahren wird daran gearbeitet, auf den Straßen gibt es Proteste: Das neue Landespolizeirecht lässt auf sich warten. Im ersten Halbjahr 2021 könnte das Gesetzgebungsverfahren in Schleswig-Holstein auf die Zielgerade einbiegen. Brisante Fragen wie der finale Rettungsschuss sind noch ungeklärt.

Von Niklas Wieczorek