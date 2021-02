Kiel

148.000 Impftermine waren ab acht Uhr zu vergeben. Damit hatten pro Impfzentrum zwischen 335 und 391 Personen eine Chance auf einen Termin für die erste und zweite Impfung.

Termine buchen durften alle, die zur Gruppe der 1. Priorität gehören und unter 80 Jahre alt sind. Der einzige Weg für sie zu einem Impftermin: das Internetportal www.impfen-sh.de, das von der Agentur Eventim im Auftrag der Landesregierung betrieben wird.

Impftermine in Schleswig-Holstein: 5602 Personen der Gruppe 1 in der Warteschlange

Eine Sekunde vor acht Uhr verkündet die Website: „Die Terminbuchung für die Corona-Schutzimpfung hat noch nicht begonnen. Sobald die Buchung möglich ist, bekommen Sie einen Platz in der Warteschlange zugewiesen oder werden direkt zur Terminbuchung weitergeleitet.“

Ein paar Sekunden nach 8 Uhr sind bereits 5602 Nutzer in der Warteschlange.

Überall noch freie Termine

Doch dann geht es langsamer als an der vorangegangenen Terminen voran: Um 8.14 Uhr sind in Kiel noch 329 Termine zu vergeben. Zu diesem Zeitpunkt sind die vorangegangenen Male bereits alle Termine ausgebucht gewesen. Um 8.20 Uhr sind in allen Impfzentren noch mehr als 300 Impftermine frei.

Zehn Minuten später sind es in Kiel immer noch 314 und selbst in Flensburg, wo das Interesse an Impfungen aufgrund der britische Mutante besonders hoch sein müsste, stehen noch 340 Impftermine zur Verfügung. Auch um 8.40 Uhr zeigt das Portal für jedes Impfzentrum im Land noch mehr als 300 freie Impftermine an.

Kiel ist das Corona-Impfzentrum, das um 9 Uhr am stärksten nachgefragt ist. Doch mit 301 freien Impfterminen sind auch hier die Chancen noch sehr gut.

Impfungen schon am nächsten Tag

Die Impftermine für die 74000 Personen werden kurzfristig stattfinden: Die Erstimpfungen sind bereits in der laufenden Wochen von Mittwoch bis Sonntag. Das war auch einer der Kritikpunkte von Impfberechtigten.

„Das Problem ist, dass unsere Dienstpläne schon feststehen und die Zeit, um uns abzusprechen und eine Vertretung zu finden, war effektiv zu kurz. Wir haben ja erst Montagabend von der Anmeldung am Dienstag früh erfahren. Wer soll denn die alten Herrschaften versorgen, wenn ich ein paar Stunden ausfalle, um mich anzumelden und mich dann am nächsten Tag impfen zu lassen? “, erklärte die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes im Kreis Plön.

Falscher Zeitpunkt für Buchungen von Corona-Impfterminen in Schleswig-Holstein?

Andere Impfberechtigte kritisierten vor allem, dass sie früh um acht Uhr im Dienst seien. "Da ist Hochdruck in der Klinik. Da ist keine Zeit, am Computer um Impftermine zu kämpfen", wie ein Pfleger aus Kiel es ausdrückte.

Ein Grund für die geringe Nachfrage nach Corona-Impfungen könnte allerdings auch sein, dass ambulante Pflegedienste darauf setzen, von mobilen Impfteams geimpft zu werden. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass diejenigen, die sich in der impfen lassen wollten, in der Prioritätsgruppe 1 bereits geimpft sind oder zumindest einen Impftermin haben.

Alle über 80 buchen einen Termin für die Corona-Impfung telefonisch

Zudem fällt die größte Gruppe der aktuell Impfberechtigten aus dem Online-Anmeldeverfahren heraus: Alle Personen über 80 melden sich zurzeit telefonisch an, wenn Sie per Impfpost einen Zugangscode erhalten haben.