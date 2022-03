Warum die „Gorch Fock“ noch nicht alle Segel setzen kann

Kiel

Dieses Manöver hätte Nils Brandt noch zu gern gefahren. Nur einmal nach der Werftzeit wieder mit „Vollzeug“ auf See fahren. „Das hätte ich natürlich am Mittwoch zu gern gemacht. Diese Aufgabe muss ich jetzt meinem Nachfolger überlassen“, sagt Kapitän zur See Nils Brandt.

Der Kommandant war am Freitag nach dem Einlaufen in Kiel emotional sichtlich berührt. Es war nach fast zehn Jahren Kommandantenzeit auf der Fregatte „Schleswig-Holstein“ und der „Gorch Fock“ die letzte Rückkehr von einer Auslandsreise.

Eigentlich sollte in der Kieler Bucht am Mittwoch vor dem Einlaufen die Zertifizierung der letzten Segel erfolgen. Anschließend war ein Fototermin geplant. Sonne und See spielten mit. „Auch der Hubschrauber war klar. Doch leider musste die Zertifizierung wegen Corona abgesagt werden“, sagt Brandt.

Auch ein Setzen der Segel nur zum Einlaufen ging nicht. „Dafür haben wir nicht genug Crewmitglieder mit Enterbefähigung an Bord“, so Brandt. Diese Befähigung erlaubt den Soldaten das Arbeiten in der Takelage.

Auf der „Gorch Fock“: 80 Soldaten braucht es, um alle Segel gleichzeitig zu setzen

Etwa 80 Soldaten mit dieser Eignung benötigt das Schiff, wenn der Kommandant alle Segel gleichzeitig setzen möchte. „Die hatte ich aber nicht. Deshalb war es auch nicht auf der Fahrt möglich“, so Brandt.

Und so gab es kein Einlaufen im Heimathafen unter vollen Segeln, sondern nur mit dem Deutz-Diesel. Der hat auf der Fahrt viel zu tun gehabt. Etwa 50 Prozent der Strecke musste mit Motor gefahren werden.

In Kiel gingen die 70 Offizieranwärter an Bord, die Anfang Februar in Malaga eingestiegen waren. Danach hat die etwa 100köpfige Stammbesatzung das Schiff wieder für sich allein.

Nächste Fahrt der „Gorch Fock“ steht im Mai an

Aber nicht lange: Nächste Woche wird die Bark den Liegeplatz an der „Gorch Fock-Mole“ verlassen und dann in den Stützpunkt der Instandsetzungskaje verholt. Im April stehen Garantiearbeiten an. Außerdem muss die Mannschaft noch einiges an Material aus ihrem Schiffslager an Land holen.

Im Mai und Juni geht es dann wieder auf See, „für jeweils eine Woche“, so Brandt. Dabei soll die Besatzung die Segel weiter testen und einfahren. Ziel ist die Kieler Woche. Bei dem großen Fest Ende Juni soll es auch am ersten Wochenende die Chance für ein Open Ship geben.

Und am Ende der Kieler Woche wird die „Gorch Fock“ dann erstmals seit 2014 wieder die Windjammerparade anführen. „Das ist natürlich ein Höhepunkt für die Besatzung“, so Brandt.

In der zweiten Jahreshälfte stehen dann kurze Ausbildungsfahrten und ein Besuch bei der Marineschule Mürwik in Flensburg an. Im Oktober und November wird das Schiff dann als schwimmendes Klassenzimmer bei der Marineschule in Mürwik bei Flensburg liegen.

Die nächste größere Ausbildungsreise ist im kommenden Frühjahr geplant. „Wir haben das Konzept etwas geändert. Das, was wir früher im Herbst gemacht haben, machen wir jetzt im Frühjahr“, so Brandt.