Warum es so toll ist, an der Ostsee zu leben

Kiel

Sand und Wasser mischen sich nicht – chemisch betrachtet. Aber wenn sich die Ostsee mit ihren Stränden zusammentut, entfalten sie eine ungemeine Anziehungskraft. Was für viele alteingesessene Schleswig-Holsteiner einfach schon immer da gewesen ist, lockt Landratten nicht nur am Wochenende aus der Wohnung.

Als Exil-Hessin war die Ostsee bis zum vergangenen Jahr vorrangig eines für mich: Schauplatz vergangener Sommerferien. Inzwischen ist das anders. Leben, wo andere Urlaub machen – diese Floskel, die wohl jede und jeder Einheimische deutscher Tourismusregionen regelmäßig über sich ergehen lassen muss, ist für mich Realität geworden: Ich lebe nun dort, wo ich früher Urlaub machte.

Nun ja – fast. Wenn es in Kindertagen nicht Carolinensiel und die Nordsee waren, so war es Dahme an der Ostsee. Rund 80 Kilometer weiter nördlich hat mich nun das Berufsleben ans Ufer gespült. Urlaub ist fast jedes Wochenende, einzige Bedingung: Es nieselt nur und regnet nicht in Strömen. Wobei: Auch im Hagel hat es mich schon nach Falckenstein gezogen, trieb mich der Sturm wie viele andere Schaulustige an die Bülker Huk und wehte mich dort fast weg.

Lehn: Mich hat es nie so konsequent in die Natur getrieben wie in Schleswig-Holstein

An keinem Ort, an dem ich in den vergangenen Jahren gelebt habe, hat es mich so konsequent immer und immer wieder in die Natur getrieben. Nahezu jedes Wochenende, oft auch nach Feierabend hören mich meine Mitbewohnerinnen sagen: „Ich bin mal Wasser gucken.“ Die eine stammt aus Mecklenburg-Vorpommern, die andere aus der Nähe von Hamburg, sind also nicht so meerfern aufgewachsen wie ich. Sie drängt es weniger, ans Wasser zu fahren.

Die Ostsee spricht alle Sinne an. Quelle: Johanna Lehn

Zwischen Eckernförde und Schönberg habe ich die Strände bereits abgeklappert, bald müssen längere Touren eingeplant werden. Aber auch in der Nähe finden sich noch immer kleine Ecken, die anderen vielleicht ebenfalls noch unbekannt sind. Auch das Ostufer – das von der anderen Seite der Förde manchmal wirklich weit weg erscheint – inzwischen für mich entdeckt. Schwer zu sagen, welcher Abschnitt am anziehendsten ist. Vielleicht ist das tagesabhängig.

Was die Ostsee so faszinierend macht? Auf jeden Fall mehr als die Erinnerung an die Zeit, als die Schule ein paar Wochen keine Rolle spielte und die nächste Sandburg die größte Herausforderung war.

Vielleicht die Tatsache, dass die Ostsee alle Sinne anspricht. Während das Meer rauscht, verströmt es diesen ganz eigenen Geruch nach Salz und Algen. Auch sein Geschmack ist salzig, der Anblick der stetig am Ufer brechenden Wellen irgendwie beruhigend. Gleichzeitig sind da die vielen verschiedenen Texturen: Wasser, das die Finger umspielt, Sand in den Socken, Muschelstücke und Steine, die sich schmerzhaft in die Fußsohlen bohren können – oder einer Massage nahekommen.

Zieht ein Sturm auf, verwandelt sich die Ostsee in drohendes Grau. Quelle: Johanna Lehn

Die Ostsee und ihre Küsten sind vielseitig. Bei sechs Grad ein kurzes Bad in den eisigen Wellen nehmen, am Strand aufs Wasser starren oder ein Buch lesen, im Sommer vielleicht segeln oder kiten lernen – ein Ort, viele Möglichkeiten. Von der Steilküste aus gesehen tiefblau, durchsetzt von türkisfarbenen Streifen. Zieht ein Sturm auf, verwandelt sich die See in drohendes Grau.

Hunderte Geschichten – eine Gemeinsamkeit: die Ostsee

Während der Blick auf die rhythmischen Wellen beruhigt und der Wind den Kopf sprichwörtlich durchpustet, ist gleichzeitig so viel zu beobachten: Die Möwe, die ihre Kreise zieht und plötzlich im Sturzflug eine Muschel auf dem Meeresgrund erbeutet.

Der Krebs, dessen letztes Stündlein im Vogelschnabel geschlagen hat. Die Familie in ihrer Strandmuschel und das alte Ehepaar in seinen Campingstühlen. Der Fliegenfischer zwischen den Buhnen in der Strander Bucht, hüfttief und gelassen im Wasser stehend. Hunderte Geschichten mit einer Gemeinsamkeit: dem Schauplatz Ostsee.

Ostsee Perspektiven Quelle: Johanna Lehn

Boote, Fähre fahren, zu sehen, wie schnell und geschickt Vögel an das Muschelinnere herankommen –all das zu beobachten, bietet enormes Lernpotenzial. Und auch das Innehalten selbst will noch gelernt werden. Nicht ständig irgendetwas zu machen, irgendwohin unterwegs zu sein. Sondern stehen bleiben und die Aussicht, die Geräusche, die Geschichten wirken lassen.

Ab und an frage ich mich, ob dieser Drang zum Meer vielleicht irgendwann wieder abebbt. Aber dann bin ich mir sicher: Diese Liebe zur Ostsee, die wird bleiben.