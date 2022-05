Warum in Schleswig-Holstein kaum Corona-Impfstoff verworfen werden muss

Kiel

Trotz stark nachlassender Nachfrage nach dem Corona-Schutz müssen in Schleswig-Holstein kaum Impfdosen weggeworfen werden. Es werde nur so viel bestellt, wie auch verimpft werden könne, heißt es dazu aus dem Kieler Gesundheitsministerium. Beim Nachbarn Hamburg ist das offenbar anders. In der Hansestadt mussten seit Beginn der Impfkampagne bereits mehr als 100.000 Dosen entsorgt werden, weil deren Haltbarkeit überschritten war.

Weshalb das in Schleswig-Holstein nicht der Fall ist, erklärt eine Sprecherin von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP): „Den Impfdosenbedarf für die Impfstellen und mobilen Impfteams berechnet das Gesundheitsministerium des Landes Schleswig-Holstein jeweils kurzfristig, um möglichst genau die benötigte Menge zu liefern und zu impfen.“ Ihr zufolge gibt es zudem eine Lösung für zu viel bestellten Impfstoff.

Schleswig-Holstein: Corona-Impfdosen „im Promillebereich“ entsorgt

Laut einer Allgemeinverfügung, die der Bund im Januar veröffentlicht hat, können überschüssige Dosen „an beteiligte pharmazeutische Großhandlungen weitergegeben werden“. Das werde in Schleswig-Holstein umgesetzt. Deshalb sei es nicht nötig, Impfstoffe zu verwerfen. „Sofern in den Impfstellen oder den mobilen Teams größere Mengen vernichtet worden wären, hätte dies dem Land mitgeteilt werden müssen. Dies ist bislang nicht erfolgt“, so die Sprecherin.

Nur in Einzelfällen sei es ihr zufolge im vergangenen Jahr dazu gekommen, dass Dosen nicht verabreicht werden konnten. Das habe zum Beispiel daran gelegen, dass das Material nicht ununterbrochen wie vorgeschrieben gekühlt werden konnte, etwa wegen defekter Kühlschränke oder unsachgemäßer Handhabung. Aber auch, wenn Corona-Impftermine ohne Absage nicht wahrgenommen wurden. „Hierbei handelte es sich um eine sehr geringe Menge im Promillebereich. Genaue Zahlen dazu liegen nicht vor.“

Novavax-Impfstoff läuft in Schleswig-Holstein Ende Juli ab

Obwohl Schleswig-Holstein nach Bedarf bestellt, verfügte das Land zur jüngsten Abfrage in der vergangenen Woche über rund 11.600 Dosen des Proteinimpfstoffs von Novavax, die noch bis Ende Juli haltbar sind. Hinzu kommen etwa 64.000 Dosen mRNA-Präparate. Darin enthalten ist ein Anteil des Unternehmens Moderna, der bis Mitte Juli verimpft werden muss. Etwas mehr Zeit bleibt für den mRNA-Impfstoff von Biontech – er muss bis Ende September verabreicht sein.

In Hamburg liegt der Lagerbestand bei ähnlichen Haltbarkeiten mit rund 90.000 Dosen etwas höher. „Gegenwärtig werden daher keine neuen Impfstoffe bestellt, soweit sie noch auf Lager sind, sondern Bestände abgebaut“, so ein Sprecher der Hansestadt. Von der durch das Bundesgesundheitsministerium im Januar geschaffenen Möglichkeit der Rückgabe macht Hamburg offenbar keinen Gebrauch.

Eine Weiterverteilung von Impfdosen an andere Länder könne nur der Bund organisieren, so der Sprecher. „Hamburg kann nicht im Alleingang vom Bund beschafften Impfstoff weitergeben.“