Kiel

Wer sein digitales Impfzertifikat auf dem Smartphone öffnet und ganz nach unten wischt, stößt auf ein sogenanntes „technisches Ablaufdatum“. Darunter heißt es: „Bitte bemühen Sie sich rechtzeitig darum, einen neuen digitalen Ausweis ausstellen zu lassen.“ KN-Leser Ralf Menden fragt sich, was es damit auf sich hat. Im gelben Impfpass sei schließlich auch kein Ablaufdatum der Corona-Schutzimpfung eingetragen. „Wer erstellt einen neuen Nachweis?“, möchte der Selenter wissen und: „Unter welchen Bedingungen bekommt man einen neuen Nachweis?“

Laut Bundesgesundheitsministerium hat der digitale Impfnachweis nur aus technischen Gründen ein Ablaufdatum. „Der Impfschutz erlischt also nicht mit dem Ablaufdatum des Zertifikats.“ Das liegt genau zwölf Monate nach dem Zeitpunkt der Ausstellung des Zertifikats. Hat eine Person also zum Beispiel am 11. Juli 2021 in einem Impfzentrum seine zweite Spritze bekommen und direkt im Anschluss den QR-Code erhalten, läuft ihr digitales Zertifikat am 11. Juli 2022 ab. Haben die Nutzer in der Corona-App die Push-Nachrichten aktiviert, warnt sie laut Robert-Koch-Institut 28 Tage vor dem Stichtag vor dem Ablauf.

Ministerium kann noch nichts zur Verlängerung sagen

Wie Bürger und Bürgerinnen dann an einen neuen Nachweis gelangen, steht noch nicht fest. „Die ersten Impfzertifikate verlieren erst Ende des zweiten Quartals 2022 ihre Gültigkeit“, sagt Ministeriumssprecher Sebastian Gülde. „Da der Impfnachweis ein europäisches Projekt ist, werden alle Anpassungen im Einklang mit den europäischen Partnern beschlossen und umgesetzt.“ Derzeit würden Ansätze entwickelt, die die Gültigkeit von Impfnachweisen auch über die aktuelle zeitliche Begrenzung sicherstellen.

Auffrischungsimpfungen können zwar seit Mitte September durch Apotheken oder Ärzte im digitalen Impfnachweis dokumentiert werden, an der Gültigkeitsdauer des Zertifikats ändert sich dadurch laut Ministerium aber nichts.

Darf mein digitaler Impfpass bei der Kontrolle abfotografiert werden?

Bei der Kontrolle der Impfzertifikate spielt das Ablaufdatum bislang noch keine Rolle. KN-Leserin Anja Zöchling erlebte bei einem Kinobesuch allerdings kürzlich, dass der Betreiber am Eingang ihr Impfzertifikat abfotografieren wollte. „Ist das Abfotografieren von persönlichen Daten rechtlich zulässig oder kann ich das verweigern?“, möchte sie wissen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Corona-Landesverordnung heißt es, eine Sichtkontrolle des Impfnachweises sei ausreichend. Gastgeber müssen sich zudem einen Ausweis dazu zeigen lassen, um die Identität der Person abzugleichen. „Es ist keine Kopie des Impfnachweises oder Genesenennachweises anzufertigen.“

Das hat laut Landesdatenschützerin Marit Hansen seinen Grund. Es gebe zwar eine Rechtsgrundlage für die Kontrolle, des Impf- oder Genesenennachweises, um daraufhin über einen Einlass zu entscheiden, aber keine für eine Datenerhebung. „Also darf der Prüfer schauen oder auch mit Hilfe einer Prüf-App scannen, ob ein gültiger Nachweis vorgelegt wurde. Eine Kopie darf nicht gefertigt werden.“ Dazu gehöre auch ein Handyfoto. Es verstoße gegen das Datenschutzrecht.

In den digitalen Zertifikaten stecke nicht nur eine Information wie das Geburtsdatum oder das Datum der Impfung, sondern viel mehr. „Bei einem frühen Impftermin könnte man zum Beispiel ableiten, dass jemand zu einer Prio-Gruppe gehört. Bei jüngeren Menschen wäre das ein Hinweis auf eine Vorerkrankung.“ Diese dürften nicht gespeichert werden. Das gelte umso mehr für den gelben Impfpass in Papierform. „Darin stecken noch mehr Gesundheitsdaten – nämlich Daten zu allen Impfungen, die man bekommen hat“, so Hansen. Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz bekomme dazu immer wieder Beschwerden.