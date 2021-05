Kiel

Beide Begriffe bezeichnen in ihrer wörtlichen englischen Bedeutung nicht das, wofür sie in Deutschland derzeit gebraucht werden. Lars Blöhdorn vom Englischen Seminar der CAU Kiel erklärt: „Wir Deutschen bedienen uns ja gern englischer Begrifflichkeiten, sogenannter Anglizismen. Dabei sind wir häufiger wenig treffsicher.“

Als Beispiel nennt er das „Public Viewing“, das im Englischen eigentlich für die Aufbahrung eines Verstorbenen steht. „Wir schmücken die deutsche Sprache mit einer Vielzahl von Wörtern, die es so im Englischen überhaupt nicht gibt oder die in ihrer Bedeutung zumindest deutlich abweichen.“

Blöhdorn sagt: „Zieht man die einschlägigen Wörterbücher hinzu, wird klar, dass der in Deutschland so oft betitelte Lockdown eigentlich gar keiner ist, denn mit diesem würden Einschränkungen der Bewegungsfreiheit bis hin zu kompletten Ausgangssperren und Quarantäne- oder Isolationsmaßnahmen einhergehen. Selbst der Begriff Shutdown ist für die derzeitige Situation eigentlich zu weit gefasst, er beinhaltet die temporäre oder permanente Schließung von Geschäften, Betrieben und so weiter.“

Berit Johannsen vom Fachbereich Sprachwissenschaft des Englischen Seminars ergänzt: „Die Bedeutung von Wörtern ändert sich dauerhaft durch den alltäglichen Sprachgebrauch. So hat insbesondere das Wort Lockdown im Zuge der Corona-Pandemie eine rasante Bedeutungserweiterung erfahren.“

