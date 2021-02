Bärbel R. aus Kiel fragt: Aufgrund welcher Basiszahlen ermittelt man die höhere Ansteckung durch Corona-Mutationen? Wenn ich mich an die Kontaktbeschränkungen halte, verstehe ich es so, dass die Viren sich auf anderen Wegen (Luft, glatte Flächen) verbreiten müssten, was immer bestritten wurde.