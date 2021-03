Kiel

2872 Polizistinnen und Polizisten in Schleswig-Holstein waren 2020 von Gewalt betroffen – 2015 lag dieser Wert noch bei 2014 Personen. Trotz einiger Schwankungen hält dieser grundsätzliche gesellschaftliche Trend auch in Schleswig-Holstein seit Jahren an. Woher rührt das Problem?

"Dass wir immer wieder mit verbaler oder körperlicher Gewalt konfrontiert sind, liegt in der Natur der Sache", sagte Landespolizeidirektor Michael Wilksen, "schließlich haben wir das Gewaltmonopol in unserem demokratischen Rechtsstaat." Aber diese Gewalt dürfe nicht ausufern.

Wilksen erinnerte sich an einen Lübecker Fall, als ein Kollege 2013 berichtete, ein Bodybuilder habe ihn in den Schwitzkasten genommen. "Er dachte, er stirbt", sagte der Landespolizeichef. "Hier geht es am Ende um die Gesundheit und das Leben der Kolleginnen und Kollegen." Aufarbeitung sei wichtig.

Lübeck im Fokus der Studie

Die sollten die Kriminalforscher im Landeskriminalamt leisten. Lars Riesner und Christoffer Glaubitz präsentierten am Montag die Ergebnisse ihrer Studie, die laut Landespolizei bundesweit etwas Besonderes ist. Denn sie sucht innerhalb des Bundeslandes Gründe für regionale Unterschiede des Gewaltphänomens.

Auslöser waren seit Jahren besonders hohe Zahlen in Lübeck: Der örtliche Polizeichef Norbert Trabs klagte, aber gab sich zugleich froh, dass nun nach Gründen gesucht wurde. Problem nur: So richtig wurde keine Ursache gefunden, die sich lokal abstellen ließe.

Ehrlich erläuterten Riesner und Glaubitz, man habe herausgefunden, dass Bevölkerungsfaktoren wie Kriminalitätsniveau, Verstädterung und der Reichtum bzw. die Armut der Lübecker tatsächlich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Gewalt gegen die Polizei ergeben. Die tatsächlichen Zahlen lagen aber sogar noch höher als diese Wahrscheinlichkeit.

Ist die Polizei Lübeck extrem sensibilisiert?

Eine Erklärung für die derartig hohen Zahlen könnte darüber hinaus darin liegen, dass die Gewalt in Lübeck häufiger zur Anzeige gebracht wird. So haben die Forscher Einsatzkräften aus den einzelnen Kreisen im Land Schleswig-Holstein ausgedachte Fälle vorgespielt, um zu erfahren, ab wann die Beamtinnen und Beamten dies als Gewalt gegen sie wahrnehmen.

Ergebnis: Die Anzeigebereitschaft war in Lübeck eher auf dem Niveau der ländlichen Kreise Schleswig-Holsteins und damit deutlich höher als beispielsweise in Kiel. "Offenbar gibt es eine hohe innerbehördliche Sensibilität", sagte Riesner. "Weitere Faktoren, die eine Höherbelastung in Lübeck erklären, haben wir aber nicht gefunden."

Ein wenig ernüchternd für Trabs: "Ich hätte mir eine kleinteiligere Antwort gewünscht, die mir einzelne Punkte aufzeigt, die ich angehen kann." Aber er sei alles andere als enttäuscht. Schließlich bringe die Studie weitere Ergebnisse mit sich, wie das Thema angegangen werden könne.

Einsatzkräfte sahen selbst Probleme

Denn weil Riesner und Glaubitz auch in der weiteren Untersuchung kaum überraschende Eckpunkte für die Gewalt herausfanden – so findet diese verstärkt am Wochenende, vor allem in Veranstaltungsarealen oder dort Ausdruck, wo viele Menschen zusammenkommen – hat die Polizei auch auf sich selbst geschaut.

Und dabei zeigte sich Verbesserungspotential: Ein Großteil der Einsatzkräfte will besser auf Konfliktsituationen vorbereitet werden – besonders gegenüber dem betrunkenen (56,4 Prozent), Drogen nehmenden (66,2 Prozent) oder psychisch auffälligen Gegenüber (72,3 Prozent). Außerdem fehle fast in der Hälfte der Fälle die gewünschte Einsatznachbesprechung.

In Zusammenarbeit mit der Psychologin Lisa Monecke werden daher nun Fortbildungen und konkrete Konzepte entwickelt, um Einsätze zu bewerten – außerdem soll die Sensibilität gegenüber gestressten oder unter Druck stehenden Beamtinnen und Beamten gestärkt werden.

Monecke betonte, dies soll in der Dienstzeit bewältigt werden können. Die Fortbildungen sollen laut Polizeidirektor Wilksen aber freiwillig angeboten werden.

GdP fordert mehr Finanzierung

Auf Gegenliebe stieß die Studie bei der Gewerkschaft der Polizei. "Die Ergebnisse halte ich für stichhaltig", sagte der Landesvorsitzende Torsten Jäger. Er begrüßte auch, mehr Supervision, Nachbesprechungen und Fortbildungen anzubieten. Aber ihm zufolge fehlt dafür noch die politische Unterstützung: "Jamaika hat die Polizei in die Richtung nicht gestärkt." Er erneuerte daher die GdP-Forderung nach zehn Psychologenstellen für die Fläche.