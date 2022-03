Warum steigt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gerade wieder?

Kiel

Bereits zum siebten Mal in Folge ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwochmorgen gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) beziffert die Kennzahl, die angibt, wie viele Menschen sich pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus infiziert haben, inzwischen mit 1319,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1293,6 gelegen.

Bis vor Kurzem war in den Statistiken noch ein Abwärtstrend erkennbar; woran liegt es jetzt, dass sich das Infektionsgeschehen wieder zuspitzt?„Dass die Infektionszahlen jetzt noch einmal ansteigen, ist nicht überraschend“, sagte Martin Stürmer, Virologe und Laborleiter am IMD-Labor für interdisziplinäre Medizin und Diagnostik in Frankfurt, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Der Anstieg sei vor allem die Folge von verfrühten Lockerungen. „Ich hätte mir gewünscht – aber dafür ist es mittlerweile schon zu spät –, dass wir mit den Lockerungen noch zwei, drei, vielleicht sogar vier Wochen gewartet hätten.“

Lesen Sie auch Schleswig-Holstein hält an den Lockerungsplänen ab 20. März fest

Untervariante ist noch ansteckender

So sei das Niveau der Fallzahlen noch zu hoch gewesen, als erste Maßnahmen gelockert wurden. Auch die Omikron-Untervariante BA.2 ist für den Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz und Infektionszahlen verantwortlich. Sie ist noch ansteckender als die bisher dominierende Omikron-Variante BA.1 und kann in gleicher Weise die Immunantworten von Geimpften und Genesenen umgehen. Das RKI hatte in seinen vergangenen Wochenberichten immer wieder darauf hingewiesen, dass aufgrund von BA.2 ein „deutlich langsamere Abnahme oder erneute Zunahme der Fallzahlen“ nicht ausgeschlossen werden könne.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Noch wenig bekannt über Krankheitsschwere

Modelliererinnen und Modellierer der Technischen Universität Berlin hatten Ende Februar ebenfalls vor einem erneuten Anstieg der Fallzahlen wegen BA.2 gewarnt. Schlimmstenfalls könne eine Welle mit der Omikron-Untervariante das Niveau der Fallzahlen von Mitte Februar um das bis zu 2,5-Fache übersteigen, prognostizierten sie. Auch Virologe Stürmer beobachtet, dass sich immer mehr Menschen mit BA.2 infizieren. Er verweist auf Untersuchungen aus Dänemark, die darauf hindeuten, dass es selbst nach einer Infektion mit BA.1 noch möglich ist, sich mit BA.2 anzustecken. „Es ist noch nicht ganz klar, wie sicher wir nach dieser Omikron-Welle vor BA.2 sind″, gibt er zu bedenken. Auch ist noch wenig zur Krankheitsschwere der Omikron-Untervariante bekannt.

Von RND