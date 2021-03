Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten ist ein massives Problem: 2020 sind in Schleswig-Holstein 438 im Einsatz verletzt worden – so viele wie zuletzt 2016. Ausgehend vom Spitzenort Lübeck hat die Landespolizei nun wissenschaftlich untersucht, was die Gründe sind und was sie unternehmen kann.