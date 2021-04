Kiel/Bad Segeberg

Der junge Kieler Historiker Arne Suttkus geht der Geschichte eines Mannes auf den Grund, den im echten Norden nicht mehr viele kennen: Heinrich Rantzau, von uraltem Holsteiner Adel, 42 Jahre lang Statthalter der dänischen Könige für deren Anteile an den Herzogtümern Schleswig und Holstein. Finanziell unterstützt wird Suttkus von geschichtsbegeisterten Privatleuten in und um Bad Segeberg, der Schleswig-Holsteinischen Ritterschaft und auch der Deutschen Botschaft in Kopenhagen.

„Faktisch war er zwischen 1556 und 1598 der zweitmächtigste Mann im Staate Dänemark“, antwortet Suttkus auf die Frage nach einer kurzen Skizzierung Heinrich Rantzaus: „Ein Macher und Mäzen, der großes Vermögen erwarb und mehrte, der der englischen Königin und der Stadt Antwerpen Geld lieh, Güter in den Herzogtümern und in Dänemark betrieb, darüber hinaus eine Geistesgröße, ein humanistischer Gelehrter, der bei Melanchthon in Wittenberg studiert und mit Luther zu Tisch gesessen hatte, und der, des Lateinischen mächtig, in Verbindung stand mit anderen Gelehrten und Herrschern in Europa – über die damals deutlich aufklaffenden Konfessionsgrenzen hinweg.“

Unter welchen Einflüssen wurde Heinrich Rantzau zu dem, was er war?

In seiner nun entstehenden Doktorarbeit, sagt Arne Suttkus, wolle er der Frage nachgehen, wie und unter welchen Einflüssen Heinrich Rantzau eigentlich zu dem wurde, was er dann lange war. „Er hat ja zeitlebens Kontakte in Europa gehalten, ich möchte die Wechselwirkungen erforschen“, um auf deren Grundlage die erste umfassendere Biografie über Rantzau vorzulegen. 2024 soll das geschafft sein und Suttkus’ Dissertation dann als Buch das wissenschaftliche Fundament bilden für geplante Feiern zum 500. Geburtstag Rantzaus im Jahr 2026.

Bisher gibt es für die Basisinformation über den Ritter Rantzau ein Buch des früheren Landesbibliothek-Direktors Dieter Lohmeyer sowie diverse Monografien zu einzelnen Aspekten der vielfältig schillernden Persönlichkeit: Rantzau und die Astrologie zum Beispiel oder Rantzau und die Kunstgeschichte. „Er war ein begnadeter Bilder-, Bücher- und Skulpturensammler“, sagt Suttkus, „besonders seine Residenz Breitenburg baute er im Sinne der Renaissance aus, die er in den Norden brachte. Sein Gold waren die Bücher. Seine Sammlung wurde geplündert im Dreißigjährigen Krieg.“

Stipendium sichert Arne Suttkus 1100 Euro brutto im Monat über drei Jahre

Suttkus, 30 Jahre alt, erfuhr nach seinem Master-of-Arts-Abschluss in Geschichte und Skandinavistik an der CAU Kiel im Gespräch mit Prof. Dr. Oliver Auge von dem in der Wissenschaftslandschaft besonderen Stipendium in Bad Segeberg, bewarb sich und erhielt im Februar den positiven Bescheid der Kooperationspartner.

Diese sind die Volkshochschule Bad Segeberg, die Arbeitsstelle 500 Jahre Heinrich Rantzau in Bad Segeberg und die Abteilung für Regionalgeschichte an der CAU. Oliver Auge ist Suttkus’ Doktorvater, Detlef Dreessen von der Arbeitsstelle war die treibende Kraft bei der Suche nach Unterstützern. Das Stipendium beläuft sich auf 1100 Euro brutto im Monat über drei Jahre.

Wo Heinreich Rantzau lebte und wirkte

In Segeberg hatte Rantzau seinen Amtssitz. In Bad Segeberg erinnern heute ein Obelisk und eine Kapelle an den einstigen Statthalter. Die Burg Steinburg, in der Rantzau geboren wurde, und die dem heutigen Kreis den Namen gab, existiert nicht mehr.

Rantzaus Haupt-Residenz, Schloss Breitenburg, ist heute das Herrenhaus des Breido Graf zu Rantzau aus dem Kreise der Nachfahren. Für Mitte März hatte er zu einem öffentlichen Gespräch eingeladen, das aus Corona-Gründen auf später verschoben wurde. Suttkus erwartet die meisten Quellen in der Landesbibliothek in Schleswig sowie in Kopenhagen, hält es aber für möglich, dass auch Nachfahren Rantzaus noch über Unterlagen verfügen.

Heinrich Rantzau neigte anscheinend nicht zu Suff und Völlerei

Der uralte Ritter-Adel in Schleswig und Holstein verzichtete übrigens gern auf „von“ und „zu“. Es waren die Equites originarii, die sich 1460 im Vertrag von Ripen mit dem dänischen König Christian I., bevor sie ihn zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein wählten, Selbstständigkeit zusichern ließen sowie ewige Unteilbarkeit („dat se bliven ewich tosamende ungedeelt“). Was im Grunde bis heute gilt. Unter den späteren Rantzaus wurden viele in den dänischen Grafenstand oder in den Reichsgrafenstand des Heiligen Römischen Reiches erhoben.

Heinrich Rantzau, dessen Vater Johann als Ritter Schlachten schlug, neigte anscheinend nicht zu Suff und Völlerei. Bei allem Übermaß an Einfluss, Macht und Reichtum schien er Diplomatie und Mäßigung zu favorisieren. „Es ist überliefert, dass er sich selbst große Trunkenheit am wenigsten von allen verzeihen konnte“, berichtet Suttkus.

Über die Idee seiner Arbeit, die gerade erst beginnt, sagt er heute: „Heinrich Rantzau hat viel geleistet, aber er ist kein Säulenheiliger, der Perfektion atmet. Es ist mir wichtig, ihn als Menschen zu porträtieren.“