Was Lasse Petersdotter (Grüne) bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen erreichen will

Kiel

Die Nord-Grünen sind mit gleich elf Mitgliedern bei den Koalitionsverhandlungen im Bund vertreten. Einer von ihnen ist der Kieler Landtagsabgeordnete Lasse Petersdotter (31). Im Interview mit den Kieler Nachrichten mahnt er seine Parteifreunde, bei den Ausbauzielen zur erneuerbaren Energie konkreter zu werden – und erzählt von schlechten Schulerfahrungen.

Herr Petersdotter, Sie gehören zum Grünen-Team bei den Ampel-Koalitionsverhandlungen und bezeichnen dies als persönliche Chance. Wie meinen Sie das?

Lasse Petersdotter: Als die Grünen das letzte Mal in einer Bundesregierung saßen, bin ich in Kiel gerade an einer Realschule sitzengeblieben. Jetzt in einem Verhandlungsteam über Bildung und Chancengerechtigkeit für alle zu verhandeln, lässt einen nicht kalt. Ich möchte wirklich etwas für alle Kinder im Land erreichen, dass sie ihre Chancen und Wünsche verwirklichen können.

Waren Ihre eigenen Erfahrungen so schlecht?

Ja, sicher. Ich habe erst einmal einen Realschulabschluss gemacht und später mein Abitur nachgeholt. Und es war so, dass ich an der Schule gemerkt habe, wie schwierig das ist. Ich hatte eine Lehrerin, die mir vor versammelter Klasse gesagt hat: Lasse, aus dir wird nie etwas. Das prägt einen. Ich möchte gerne, dass es für Schülerinnen und Schüler künftig besser wird.

Welche Kernanliegen vertreten Sie in der Arbeitsgruppe?

Mir ist ganz besonders eine Bafög-Reform wichtig. Bafög ist als Instrument der Bildungsgerechtigkeit gestartet und wurde über die Jahrzehnte immer schlechter. Heute ist es mehr oder weniger ein Feigenblatt, um vom Aufstieg durch Bildung zu erzählen. Wir brauchen eine stärkere Elternunabhängigkeit, aber auch eine individuellere Unterstützung, was zum Beispiel die realistischen Mietkosten betrifft. Und wir brauchen einen bundesweiten Bildungsbonus: Wir haben in Schleswig-Holstein gute Erfahrungen damit gemacht, Schulen in benachteiligten Regionen und Quartieren besonders zu stärken. Das wollen wir bundesweit tun. Wir wollen Ungleiches ungleich fördern.

Im Länderrat der Grünen haben Sie kürzlich vor der FDP gewarnt: Ihre Partei müsse aufpassen, dass die Liberalen nicht Grenzen ziehen, während die Grünen Hoffnung beschreiben. Zieht die FDP die Grünen über den Tisch?

Nein, davon gehe ich nicht aus. Wir haben ein starkes Sondierungspapier und vor allem ein sehr starkes Koalitionsverhandlungsteam. Nichtsdestotrotz zeigt die Erfahrung, dass es wichtig ist, in Koalitionsverhandlungen konkret zu werden. Die FDP hat Dinge benannt, die mit ihr nicht möglich sind – beispielsweise zum Tempolimit oder zu Steuererhöhungen. Mit einem ähnlichen Ansatz müssen auch wir in die Verhandlungen gehen.

Die Grünen haben im Wahlkampf vor allem zum Klimaschutz viel versprochen. Was bleibt davon übrig?

Eine Menge. Wir haben im Sondierungspapier dieses Thema sehr konkret gemacht. Aber wir müssen beim Ausbau erneuerbarer Energien auch sehr konkret werden, weil das ein potenzieller Streitpunkt sein kann. Wir dürfen uns nicht auf Formulierungen wie „so viel wie möglich“ und „idealerweise“ zurückziehen. Beim Ausbau erneuerbarer Energien geht es zum Beispiel um zwei Prozent der Landesflächen und darum, die nötige Ausbeute per Terawattstunde zu definieren. Wir müssen also klar sagen: Wir wollen mehr erneuerbare Energie, und wir möchten ein bestimmtes Ziel erreichen. Für Schleswig-Holstein ist es ganz entscheidend, dass wir mehr erneuerbare Energien schaffen, weil es für uns auch als Wirtschaftsstandort wichtig ist.

Die Nord-Grünen gehen mit elf Vertreterinnen und Vertretern in die Ampel-Verhandlungen. Steht dahinter ein Machtanspruch?

Schleswig-Holstein ist bei den Grünen sehr gut repräsentiert, das kann man nicht verhehlen. Wir haben einen Gestaltungsanspruch, wir möchten tatsächlich etwas verändern und bringen aus den vergangenen zehn Jahren unsere Regierungserfahrung ein.

Wovor können Sie denn warnen?

Wir können davor warnen, die Augenhöhe zu verlieren. Das sollte auch im Bund die Richtschnur sein.

Die Grünen hatten ursprünglich den Anspruch, Volkspartei zu werden. Ist es überhaupt sinnvoll, zur bevorstehenden Landtagswahl im Mai 2022 einen eigenen MP-Kandidaten aufzustellen?

Wir Grüne gehen sehr ambitioniert in die Landtagswahl. Mit welchem Personal wir an der Spitze antreten, werden wir bald bekannt geben. Der Landesvorstand hat aber schon gesagt, dass wir um den ersten Platz spielen. Wenn wir auf die Umfragen und die Wahlergebnisse blicken, können wir sehr zuversichtlich sein und haben gerade erlebt, wie schnell sich politische Stimmungen drehen können.