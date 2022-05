Was Sie über den G7-Gipfel in Schleswig-Holstein wissen müssen

Kiel/Wangels

Ein kleiner Ort an der Ostsee wird von Donnerstag bis Sonnabend zu einem wichtigen weltpolitischen Schauplatz: In Weißenhaus (Kreis Ostholstein) treffen sich die Außenminister der G7-Staaten. Damit verbunden sind hohe Sicherheitsvorkehrungen. Polizisten aus ganz Deutschland sind im Einsatz, Straßen werden gesperrt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum G7-Gipfel in Schleswig-Holstein.

Wo genau treffen sich die Außenminister der G7-Staaten?

Getagt wird im „Weissenhaus Grand Village Resort & Spa am Meer“ im Ortsteil Weißenhaus der Gemeinde Wangels (Kreis Ostholstein). Es handelt es sich um ein Luxusresort, das auf einem 75 Hektar großen Gelände am Ostseestrand zwischen Lübeck und Kiel liegt. Herzstück der abgeschirmten Anlage sind das frühere Herrenhaus und der große Gutshof. 2005 hatte ein Investor das baufällige Ensemble übernommen und in den Jahren danach aufwendig sanieren lassen. Heute gehört es zu den besten Hotels in Deutschland.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wann ist das G7-Treffen in Weißenhaus?

Als Zeitraum für das Treffen der G7-Außenminister gibt die Landespolizei Schleswig-Holstein folgenden Zeitraum an: Donnerstag ab 8 Uhr bis Sonnabend zum Veranstaltungsende, das am frühen Abend erwartet wird.

Welche Außenminister treffen sich in Weißenhaus?

In Weißenhaus kommen die Außenminister der sieben wichtigsten und größten westlichen Industrienationen zusammen. Das sind: Annalena Baerbock (Deutschland), Mélanie Joly (Kanada), Jean-Yves Le Drian (Frankreich), Luigi Di Maio (Italien), Hayashi Yoshimasa (Japan) und Elizabeth Truss (Großbritannien). Der in der vergangenen Woche an Corona erkrankte US-Außenminister Antony Blinken wird bei dem Treffen von US-Außenstaatssekretärin Victoria Nuland vertreten.

Welche Themen werden bei dem G7-Gipfel in Weißenhaus besprochen?

Der russische Krieg gegen die Ukraine und seine Auswirkungen etwa auf die Energie- und Ernährungssicherheit stehen im Fokus der G7-Beratungen. Zudem geht es um die Rolle Chinas und die Lage im Indo-Pazifik. Weitere Themen sind die Situation in Afghanistan, Afrika und die Lage im Nahen Osten sowie der Kampf gegen die Klimakrise und die Corona-Pandemie.

Warum wurde Weißenhaus als Ort für den G7-Gipfel ausgewählt?

Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G7-Staaten, weswegen das Treffen in Deutschland stattfindet. Bei der Auswahl des genauen Veranstaltungsortes werden laut Auswärtigem Amt unterschiedliche Kriterien berücksichtigt. Dazu zählen etwa Sicherheitsfragen, eine der Vertraulichkeit des Austausches angemessene Größe, die verkehrsmäßige Anbindung sowie die Verfügbarkeit von weiteren Unterbringungsmöglichkeiten für Delegationsmitglieder, Gäste und Vertreter der Medien.

Klar ist auch: In Weißenhaus ist aufgrund der ländlichen, abgeschiedenen Lage mit weniger Protesten als in größeren Städten zu rechnen. Beim G7-Treffen der Außenminister 2015 in Lübeck hatten Demonstranten versucht, den Empfang im Rathaus zu stören, es gab Verletzte.

Wurden Demonstrationen für das G7-Treffen angemeldet?

Nein, bei der zuständigen Behörde wurden Stand Mittwochnachmittag keine Demonstrationen anlässlich des Außenminister-Treffens angemeldet.

Wie viele Polizisten sind aufgrund des G7-Treffens im Einsatz?

Die Landespolizei spricht von etwa 3500 Einsatzkräften. Unterstützung bekommen die schleswig-holsteinischen Polizistinnen und Polizisten aus nahezu allen Bundesländern. Auch die Bundespolizei und das Bundeskriminalamt ist mit Kräften im Einsatz.

Welche Straßen werden gesperrt?

Die Bundesstraße 202 wird im Zeitraum von Donnerstag, 8 Uhr, bis Sonnabend (früher Abend, genaue Uhrzeit noch offen), zwischen Döhnsdorf und Farve voll gesperrt. Das Gleiche gilt für die K 48 von Weißenhaus bis Brök. Die ausgeschilderte Umleitung für die B 202 läuft ab Kaköhl und ab Farve. Ausnahmeregelungen gibt es für Anwohnende.

Auch auf anderen Straßen Schleswig-Holsteins könnte es im Zeitraum des Treffens eng werden: Dort ist zum Teil mit einer erheblichen Anzahl an Polizeifahrzeugen in Kolonnen zu rechnen. Der Grund: Die Einsatzkräfte sind auf Unterkünfte im Umland verteilt, zum Teil bis nach Kiel, Lübeck und den Hamburger Rand.

Welche Sicherheitsvorkehrungen werden noch getroffen?

Die Ostsee ist in einem Radius von zweieinhalb Kilometern um den Veranstaltungsort gesperrt. Drohnen dürfen im Umkreis von neun Kilometern nicht fliegen, die Jagd ist im Umkreis von zehn Kilometern verboten. Fahrradfahrer und Fußgänger müssen sich im unmittelbaren Sicherheitsbereich darauf einstellen, durch Einsatzkräfte der Polizei angesprochen und angehalten zu werden. Neben der Feststellung der Identität werden gegebenenfalls Gepäckstücke durchsucht.

Von Jonas Bickel und Florian Sötje