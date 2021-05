Kiel

Am Donnerstagabend haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern darauf verständigt, dass bundesweit für den Impfstoff von Astrazeneca keine Priorisierung mehr gilt. Mediziner können in Abstimmung mit ihren Patienten allen Impfwilligen über 18 Jahren den Wirkstoff von Astrazeneca spritzen. Die Arztpraxen sollen so mehr Flexibilität beim Einsatz des Präparats gewinnen. Vorrang sollen allerdings in der Regel weiterhin die Prioritätsgruppen haben.

"Wir haben von vielen Praxen die Rückmeldung bekommen, dass sie noch mit dem Impfen der ersten beiden Prioritätsgruppen beschäftigt sind", sagt Nikolaus Schmidt von der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein. Zwar gebe es einige Ärzte, die schon alle dieser Patienten bedient hätten, die meisten hätten aber bereits "ellenlange Wartelisten". Mit der Freigabe von Astrazeneca für alle dürften sich nun noch mehr Patienten dort melden.

Möglichkeiten der Ärzte allein durch Räumlichkeiten begrenzt

Die Kapazitäten der Hausärzte seien aber begrenzt. Selbst wenn sie mehr Impfstoff bestellen könnten, würde das nicht heißen, dass sie dann gleich doppelt so viele Patienten impfen könnten. "Dafür fehlen sowohl die Räume als auch das Personal", sagt Schmidt.

Nicht nur die Dokumentation und Administration rund um die Impfung kosteten viel Zeit. "Auch die Aufklärung über die Impfung mit Astrazeneca ist zeitintensiv, weil die Patienten hierzu viele Fragen haben", so Schmidt. Die Spritze sei zwar in ein, zwei Minuten gesetzt, aber die Impflinge müssen danach noch 15 Minuten beobachtet werden. Wenn in ein paar Wochen Erst- und Zweitimpfungen parallel laufen, werde die Belastung nochmal steigen. Er sei aber zuversichtlich, dass die Praxen Lösungen fänden.

Jeder zweite Anruf kommt von Impfwilligen

Der Kieler Hausarzt Claus-Hermann Bückendorf und seine Praxiskollegen impfen pro Woche aktuell 120 bis 150 ihrer Patienten. "Wir sind damit schon vollkommen ausgelastet", sagt er. Eine Mitarbeiterin sei allein einen dreiviertel Tag mit der Bestellung neuer Dosen, dem Abtelefonieren der Patienten auf der Liste und der Terminorganisation befasst. Jeder zweite Anruf am Empfang komme von Impfinteressenten.

Die Nachfrage nach Astrazeneca sei aber bislang gering. Positiv sei die Zuverlässigkeit der Patienten. "99 Prozent halten ihre Impftermine ein", sagt Bückendorf.

Während der normalen Sprechstundenzeiten sei der Ansturm kaum zu bewerkstelligen. "Da muss man gezielt freie Nachmittage für Impfblöcke nutzen. Wir machen das zum Beispiel mittwochs bis in die Abendstunden hinein." Alle Mitarbeiter in der Praxis seien hoch motiviert, aber der Aufwand riesig.

Aus einem Fläschchen Biontech bekomme er sechs Impfportionen, er bestelle also Gruppen von sechs Patienten zu einem bestimmten Korridor ein. Nach ihrer Spritze gehen sie ins Wartezimmer und werden dort eine viertel Stunde beobachtet, damit die Behandlungszimmer frei für das nächste halbe Dutzend sind. Kleinere Praxen hätten gar nicht diese räumlichen Möglichkeiten.

Ärzte sehen auch Impfzentren in der Verantwortung

"Jede Praxis muss nun ihren eigenen Weg finden, wie sie damit umgeht", sagt Thomas Maurer, Vorsitzende des Landeshausärzteverbands. Er hat eine Praxis in Leck (Kreis Nordfriesland) und lässt dort die Anfragen für Impftermine nur noch über ein Online-Formular auf der Webseite laufen, um Anrufe zu sparen.

Er findet es zwar richtig, dass die Priorisierung für Astrazeneca wegfällt, aber nicht, dass die Hausärzte den Ansturm allein schultern sollen. "Ich finde es diskussionswürdig, warum gerade die Praxen den schwerer vermittelbaren Impfstoff an den Mann bringen sollen, obwohl sie noch ihr normales Pensum erledigen müssen." Er finde es falsch, dass die Impfzentren sich darauf zurückziehen vor allem Biontech zu impfen.

Auch den Abstand von zwölf Wochen zwischen der ersten und zweiten Impfung mit Astrazeneca haben Bund und Länder aufgehoben. Die Ärzte halten das für verantwortbar. "Es ist gut, dass die Impflinge, die das Präparat bekommen, nicht mit einer längeren Wartezeit bestraft werden", sagt Maurer. Hier müsse überlegt werden, ob die Termine der Impfzentren für die zweite Spritze unkompliziert umgebucht oder vorgezogen werden könnten. Sonst bekämen die Praxen auch hierfür Anfragen.

Wie viel Astrazeneca wurde bereits in Schleswig-Holstein verimpft?

In Schleswig-Holstein haben laut Robert-Koch-Institut bislang 144.740 Menschen ihre erste Spritze mit Astrazeneca in einem Impfzentrum, Krankenhaus oder von mobilen Teams erhalten (Stand: 6. Mai). Das entspricht einem Anteil von rund 24 Prozent aller Erstimpfungen dort. Zum Vergleich: Biontech wurde etwa dreimal so häufig verabreicht. Knapp 4500 Menschen im Land haben schon beide Termine mit Astrazeneca hinter sich.

Von niedergelassenen Ärzten erhielten bislang 39.489 Schleswig-Holsteiner das Präparat von Astrazeneca einmal. Biontech wurde dagegen 207.938 Patienten gespritzt, Moderna bekamen nur 1392.

In der kommenden Woche sollen eine Million Astrazeneca-Dosen an die Arztpraxen in Deutschland geliefert werden, kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag in Berlin an.

Dem bisherigen Lieferplan des Ministeriums zufolge war Schleswig-Holstein nicht unter den Ländern, die im Mai noch Dosen von Astrazeneca für ihre Impfzentren bekommen hätten. Stattdessen sollten in den Norden Präparate der anderen Hersteller gehen. Erst für Anfang Juni waren wieder neue 50.000 Astrazeneca-Dosen angekündigt.