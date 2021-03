Kiel

Das Land Schleswig-Holstein hat dazu Regeln getroffen, die bereits seit Monaten in Kraft sind und mit den jüngsten Corona-Beschlüssen laut Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch nicht geändert werden sollen. Demnach werden Dauercamper wie Besitzer von Zweitwohnungen behandelt.

Grundsätzlich gilt, dass "auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen keine Gäste zu touristischen und anderen privaten Zwecken beherbergt werden" dürfen, schreibt die Landesregierung. "Vom Beherbergungsverbot ausgenommen sind lediglich Dauermietverhältnisse von mindestens fünf Monaten", heißt es weiter.

Das gelte auch für Bootseigner, "die für eine ganze Saison einen Stell- bzw. Liegeplatz gemietet haben. Kurzaufenthalte mit selbstgenutzten Wohnwagen oder Booten oder deren wochenweise gewerbliche Vermietung unterliegen explizit dem Beherbergungsverbot und sind nicht erlaubt."

Beherbergungsverbot trifft nicht auf Zweitwohnungen zu

Wer einen Zweitwohnsitz hat und ihn selbst nutzt, auch wenn es nur für ein paar Wochen im Jahr ist, kann das in Schleswig-Holstein laut Landesregierung weiterhin tun: "Das Verbot der Beherbergung gilt nicht für Eigentümer von Zweitwohnungen, sofern sie diese selbst nutzen oder unentgeltlich im Bekannten- oder Familienkreis zur Verfügung stellen."

Das trifft dem Land zufolge auch auf Mieter von Zweitwohnungen zu. Voraussetzung ist dabei, dass der Zweitwohnsitz "auf Grundlage von langfristig abgeschlossenen Mietverträgen selbst" genutzt wird. Trotz aller Ausnahmen, soll aber "derzeit auf nicht notwendige private Reisen verzichtet werden". Nutzer von Zweitwohnungen sollten "vor Reiseantritt also überdenken, ob ihre Reise unbedingt erforderlich ist", heißt es.

Zur Begründung, dass etwa Ferienwohnungen im Gegensatz zum Dauercamping und zu Zweitwohnsitzen nicht genutzt werden dürfen, verwies das zuständige Gesundheitsministerium am Mittwoch auf die gültige Landesverordnung.

Verbot bezieht sich nur auf Beherbergungsbetriebe

Darin heißt es, es sei „zu berücksichtigen, dass die Beschränkung der Beherbergung in anderen Bundesländern und die stark eingeschränkte Möglichkeit zu Auslandsreisen dazu führen, dass sich Touristen in den Gebieten konzentrieren, in denen touristische Reisen mit Unterbringung noch möglich sind“.

Ließe Schleswig-Holstein also den Tourismus zu, „würde dies zwangsläufig zu vermehrten Reisen nach Schleswig-Holstein führen“. Das erhöhe die Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus.

Zur Bekämpfung reichten Hygienekonzepte und die allgemeinen Regelungen zum Schutz der Ausbreitung der Pandemie nicht aus. Deshalb das Verbot, das sich auf Beherbergungsbetriebe beziehe, wozu wiederum beispielsweise Zweitwohnsitze und Dauercamping-Stellplätze nicht im engeren Sinn gehörten.