Was gilt bei der Einreise aus Schweden?

Ja, es gilt eine Ausnahme: Bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden in einem ausländischen Risikogebiet sind Personen von der Quarantänepflicht ausgenommen, die „zurückkehren aufgrund des Besuchs von Verwandten ersten Grades (Kinder, Eltern, Großeltern)“, teilt das Land mit. Das gilt unter anderem auch, wenn sie Ehegatten besucht oder ein Umgangsrecht wahrgenommen haben. Reisen diese Personen aus einem Land ein, das nicht nur Risiko-, sondern auch Hochinzidenzgebiet ist, müssen sie aber einen negativen Corona-Test vorlegen – so wie im Fall Schweden. Das gilt bereits bei der Einreise nach Deutschland. „Der Abstrich für den Test darf höchstens 48 Stunden vor Ihrer Einreise gemacht worden sein“, so das Land. Zudem müssen Rückkehrer am Anmeldeverfahren teilnehmen, das heißt, sich vor dem Grenzübertritt unter www.einreiseanmeldung.de registrieren.

Wir veröffentlichen einmal täglich die Antwort auf eine Corona-Frage unserer Leser. Zuletzt sind erschienen:

