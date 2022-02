Kiel

Während Schleswig-Holstein und die anderen Bundesländer vor umfassenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen stehen, warnen Experten schon jetzt vor weiteren Infektionswellen im Herbst. Um das zu verhindern, plädiert nicht nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die Impfpflicht. Auch die Kieler Landesregierung aus CDU, Grünen und FDP verweist auf dieses Mittel. Doch so einfach ist es offenbar nicht – schon bald muss eine Strategie her.

„Ich glaube, der Zeitpunkt kommt nach Ostern, an dem sich die Politik einen klaren Fahrplan zurechtlegen muss, wie eine erneute Belastung durch Corona im Herbst vermieden werden kann“, sagt Prof. Jan Rupp, Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH). Rupp ist auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Landesregierung.

UKSH prüft Studie zur Corona-Antikörpern unter Schleswig-Holsteinern

Dazu müsse erst einmal geklärt werden, wie weit die Immunität gegen das Coronavirus vorangeschritten sei. „Aus infektiologischer Sicht ist eine Impfung großer Teile der Bevölkerung erstrebenswert, da durch das Vorliegen von Antikörpern bei möglichst vielen Personen die Infektionsdynamik viraler Erreger abgeschwächt werden kann“, räumt Rupp ein. Das „sollte oberste Priorität haben“.

Dieses Ziel werde aber möglicherweise auch dadurch erreicht, dass ein hoher Anteil der Bevölkerung mit den derzeit zirkulierenden Varianten in Kontakt kommt. „Das wird man im April/Mai auch anhand von gezielten Untersuchungen in der Bevölkerung im Rahmen von Studien klären können, und daraus müssen dann die Impfempfehlungen entwickelt werden“, so der Lübecker Mediziner.

An seinem Institut werde gerade geprüft, ob von dort aus eine repräsentative Studie für Schleswig-Holstein organisiert werden könne. Knackpunkte liegen Rupp zufolge in der Logistik und darin, alle Altersgruppen zu erreichen. Bis Ende Februar soll die Machbarkeit geklärt werden.

Mit Blick auf den Herbst geht Jan Rupp „ganz sicher“ von einer erneuten Impfempfehlung für ältere und besonders gefährdete Menschen aus – unabhängig von möglichen neuen Varianten des Coronavirus. Auf der anderen Seite müsse vorbereitet werden, welche Einschränkungen überhaupt sinnvoll seien, sollten die Infektionszahlen dann wieder ansteigen.

Kritik an „politisch motivierten“ Corona-Regeln

Als Beispiel nennt Rupp Kinder und Jugendliche, für die es nie ein großes Risiko für schwere Krankheitsverläufe gegeben habe. Dennoch seien sie aus Fürsorge für die ältere Bevölkerung „mit maximalen Schutz- und Testmaßnahmen in die Pflicht genommen“ worden. „Das muss definitiv auf den Prüfstand, da viele der Maßnahmen in einem dann endemischen Virusgeschehen nicht zu rechtfertigen sind“, so der Infektionsmediziner.

Masken sollten ihm zufolge hingegen nicht komplett verschwinden. Um leicht übertragbare Viruserkrankungen in Herbst und Winter zu reduzieren, hält Rupp es für richtig, im öffentlichen Nahverkehr Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Er gehe davon aus, dass ein Teil der Bevölkerung das ohnehin freiwillig machen werde.

Auch Prof. Stephan Ott, Infektiologe und Leiter des Fachbereichs Gesundheit beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, sagt: „Die Pandemie-Bekämpfung soll sich auf medizinisch und infektiologisch sinnvolle Maßnahmen beschränken.“ Damit kritisiert er „hauptsächlich politisch motivierte“ Vorgaben und nennt 2G sowie die einrichtungsbezogene Impfpflicht – beides habe gegen die Übertragung von Erregern „keinen wesentlichen Zusatznutzen“.

Zudem hinterfragt Ott die Rolle der Ministerpräsidenten-Gipfel. „Es führt zu viel Unmut, wenn die Bundesländer im Vorgriff auf die Bund-Länder-Konferenzen eigenständig Maßnahmen verkünden, wie dies in Schleswig-Holstein in den jüngsten Monaten regelhaft erfolgt ist“, so Ott. Gesundheitsämter kämen bei schnellen Kurswechseln oft nicht hinterher, die Regeln umzusetzen. Vor allem fehle es an digitalisierten Abläufen.

Bewährte Strukturen Schleswig-Holsteins im dritten Pandemie-Herbst

Prof. Klaus Rabe, Direktor der Lungenklinik Großhansdorf und wie Jan Rupp Mitglied des Expertenrats, findet hingegen, „dass die Landesregierung rationell und vernünftig handelt“. Sollte es im Herbst erneut zu einer Welle kommen, verfüge das Land im dritten Pandemiejahr über bewährte Strukturen. Die müssten in den nächsten Monaten trotz Lockerungen erhalten bleiben.

Dazu zähle er nicht nur den Expertenrat, sondern etwa auch die Abstimmung unter den in Clustern zusammengefassten Kliniken, die es vorher so eng nie gegeben habe. Auch etliche Freiwilligen-Netzwerke gehörten dazu. „Davon würde ich gern etwas hinüberretten.“

Auch Jan Rupp hat einen Wunsch. Mit den Erkenntnissen aus der Pandemie müsse die Misere in der Pflege behoben werden, denn die habe sich verschlimmert. „Es braucht dringend einen Neustart, um den Beruf wieder attraktiv und junge Leute neugierig darauf zu machen.“