Die Staatsanwaltschaft und die Politik

Die Kieler Staatsanwaltschaft steht wegen ihrer Rolle rund um den Rücktritt von Hans-Joachim Grote ( CDU) und eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Polizeibeauftragte Samiah El Samadoni in der Kritik. Im Landeshaus war diese Woche von einer Verquickung von Politik und Justiz die Rede und einem Dunkelfeld zwischen Staatsanwaltschaft und Parteien – was der Richterverband empört zurückwies. Grünen-Innenpolitiker Burkhard Peters hat zu Bedenken gegeben, dass es nicht zum ersten Mal in Schleswig-Holstein passiere, dass eine Politisierung der Strafverfolgung stattfinde.

„Ich denke da zum Beispiel an die Ermittlungen gegen die ehemalige Bildungsministerin Wara Wende oder an die frühere Kieler Oberbürgermeisterin Susanne Gaschke, die sofort mit einem Strafverfahren überzogen wurden“, sagt Peters. Zudem erinnert er an das Verfahren gegen die Landesdatenschutzbeauftragte Marit Hansen.

Großes Getöse ohne Ergebnis

„Die Ermittlungen gingen mit großem Getöse los. Am Ende blieb davon nicht mehr viel übrig.“ Auch der SPD-Fraktionschef Ralf Stegner erinnerte auf Twitter an Durchsuchungsaktionen im Regierungsviertel „mit großem Blendwerk“, die ohne Ergebnis endeten, aber den Ruf der zu Unrecht Beschuldigten ruiniert hätten.

Razzia im Regierungsviertel und ein erzwungener Rücktritt

Am 25. August 2014 hatte eine Razzia im Bildungsministerium und der Staatskanzlei für Aufsehen gesorgt. Im Raum stand der Verdacht auf Korruption: Waltraud Wende ( SPD) habe sich eine Rückkehroption als Professorin an die Uni gesichert, weil sie im Gegenzug deren Kanzler der zur Wiederwahl vorschlug.

Im Oktober 2016 stellte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, weil eine Anklage anhand der Beweismittel nicht zu führen war. Wendes politische Karriere war da längst beendet. Ex-Ministerpräsident Torsten Albig ( SPD) hatte die ohnehin umstrittene Ministerin kurz nach der Razzia zum Rücktritt gedrängt. Auch als Professorin arbeitete sie nicht mehr.

Auch bei Gaschke und Hansen wurden die Ermittlungen eingestellt

Gegen Gaschke ermittelte die Staatsanwaltschaft 2013 wegen Verdachts der Untreue, nachdem sie einem Augenarzt Steuernachforderungen erlassen hatte. Sie trat im Zuge der Affäre zurück. Ein halbes Jahr später wurden die Ermittlungen eingestellt, weil es keine Anhaltspunkte dafür gab, dass sie mit dem Vorsatz gehandelt habe, der Stadt zu schaden.

Marit Hansen und ein Mitarbeiter gerieten im Dezember 2015 wegen Verdachts auf Betrug bei der Abrechnung von Förderprojekten ins Visier. Im Juni 2019 wurden die Ermittlungen eingestellt, da die Schuld der beiden laut Staatsanwaltschaft als gering anzusehen war und kein weiteres öffentliches Interesse an einer Verfolgung bestand. Hansen blieb im Amt.

Richterverband wehrt sich

Dass stets die Kieler Behörde ermittelte, liege nun mal daran, dass sie örtlich und sachlich zuständig war, sagt Peters. Aber sie habe häufig Fingerspitzengefühl vermissen lassen. Angesprochen auf die Vorwürfe einer politisierten Strafverfolgung, wollte die Staatsanwaltschaft sich nicht äußern. Sie nehme nicht an politischen Diskussionen teil.

Die Landesvorsitzende des Richterverbandes, Christine Schmehl, nannte die Vorhaltungen dagegen – wie berichtet – einen „Schlag ins Gesicht“ für viele Mitarbeiter in der Strafverfolgung und „Wasser auf die Mühlen von Verschwörungstheoretikern“.

Staatsanwaltschaft geriet immer wieder in die Schlagzeilen

Wenn der Richterverband darüber klage, der Justiz werde zu Unrecht politisches Handeln vorgeworfen, solle er mal darüber nachdenken, woher das komme, meint Stegner. Peters betont, dass die Mehrheit der Strafverfolger ihrer Arbeit vollkommen korrekt nachgehe. „Dennoch fällt mir keine andere Staatsanwaltschaft im Land ein, die so oft wegen dubioser Vorgänge in den Schlagzeilen war wie die Kieler.“

Als Beispiele nennt er das Verschwinden von Computern aus den Räumen der Behörde in einem Verfahren um illegalen Waffenhandel oder das laufende Verfahren gegen eine Staatsanwältin, die bei der Beschlagnahmung von Tieren Rechtsbeugung begangen haben soll.

Er erinnert an den ergebnislosen Abriss einer Halle in Altenholz während Ermittlungen in Rocker-Kreisen und die Fragezeichen, die die Aussagen der Staatsanwaltschaft im Untersuchungsausschuss zur Rocker-Affäre aufgeworfen haben. Dabei hatte sich die Leiterin der Behörde, Birgit Heß, auf Erinnerungslücken berufen. All diese Ereignisse brächten ihn zum Grübeln und sorgten für ein ungutes Gefühl.

Wurde Freyher mit Absicht auf die Spur gebracht?

Im aktuellen Fall rund um die Polizeibeauftragte frage er sich, warum die Leiterin der Eutiner Polizeischule, Maren Freyher, ausgerechnet in diesem Zusammenhang von den Ermittlern befragt wurde. Freyher hatte eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen El Samadoni und einen Strafantrag gegen Unbekannt eingereicht, weil Inhalte aus einem Vieraugengespräch mit ihr beim Polizeigewerkschafter Thomas Nommensen landeten. Davon erfuhr Freyher durch eine Befragung als Zeugin, bei der ihr Chatprotokolle von dessen Mobiltelefon vorgelegt wurden.

„Ohne alle Fakten zu kennen, bekommt man in der Gesamtschau doch das Gefühl, dass sie da mit der Nase drauf gestupst wurde“, so Peters.

Chatverlauf bringt Grote zu Fall und El Samadoni in Bedrängnis

Die Polizeibeauftragte, ein SPD-Mitglied, ist nicht jedem im Land bequem: Die CDU war von Anfang an gegen die Einführung des Postens. Ebenso wie Hans-Joachim Grote spielt auch El Samadoni in der Aufklärung der Rocker-Affäre keine unwichtige Rolle, weil sich beteiligte Polizeibeamte wegen Mobbings an sie wandten.

Der Ex-Innenminister hatte es sich zur Aufgabe gemacht, in der Landespolizei aufzuräumen. Auch er war durch die Chatprotokolle aus dem Nommensen-Verfahren unter Druck geraten. Die Staatsanwaltschaft hatte in sogenannten Bestra-Berichten die Landesregierung über Grotes Whatsapp-Chats mit einem Reporter der Kieler Nachrichten und mit Nommensen informiert und so die Begründung geliefert, die Günther für die Trennung von Grote öffentlich nannte.

Es wirke fast so, als würden die Chatprotokolle von der Staatsanwaltschaft wie ein großes Fass wahrgenommen, so Peters. „Und sie verteilen die Kellen mit Inhalten an bestimmte Menschen, damit sie die nutzen können.“