Kiel

Die Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus in Schleswig-Holstein schrumpfen zusammen – ab Sonntag, 3. April, bleibt nur noch ein Rumpfkorsett von ehemals etlichen Maßnahmen übrig. Dann gelten offiziell nur noch wenige Masken- und Testpflichten. Allerdings dürfte es im Alltag noch die eine oder andere Beschränkung geben, die über die offiziellen Vorgaben hinausgeht.

Einen Mund-Nasen-Schutz sollten die Menschen in Schleswig-Holstein griffbereit haben. Zumindest, wenn sie Bus, Bahn oder Taxi fahren wollen. Das gilt nach der neuen Landesverordnung auch für Schulbusse, aber nicht mehr für Bahnhofsgebäude. Auch in der ambulanten Pflege bleibt die Maske Pflicht.

Masken und Test weiter in Kliniken, Pflege, Kitas und Eingliederungshilfe

In Krankenhäusern, Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe sind FFP2-Masken auch ab dem 3. April vorgeschrieben. Außerdem bleibt es in Gebäuden dieser drei Kategorien bei den jetzt schon bestehenden Testpflichten. Kliniken können ihre Testkonzepte laut Land aber „dem Infektionsgeschehen angemessen“ anpassen.

Darüber hinaus bleibt nur noch die Umfeldtestung: Beschäftigte von Kitas, Tagesmütter und die Eltern der betreuten Kinder müssen sich noch bis zum 18. April dreimal wöchentlich testen. Dafür stellt das Land weiter das Material zur Verfügung. Mehr Regeln gibt es ab Sonntag nicht mehr.

In der Realität sieht es aber anders aus. Patienten der Hausärzte in Schleswig-Holstein müssen sich darauf einstellen, in der Praxis ebenfalls Masken zu tragen. Die niedergelassenen Mediziner wollen der Empfehlung der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) folgen, die das Ende der Pflicht – angesichts hoher Infektionszahlen – in Warte- und Untersuchungsräumen als „völlig kontraproduktiv“ bezeichnet hatte.

„Gerade dort müssen die Menschen auch zukünftig geschützt werden – sowohl Patienten als auch Ärzte und Praxispersonal“, sagte KVSH-Chefin Monika Schliffke. FFP2-Masken verhinderten Ansteckungen effizient und seien von den meisten Bürgern akzeptiert. Das bestätigte Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein.

2G plus weiterhin im UKSH und im Städtischen Krankenhaus Kiel

„Bei uns besteht ja durchaus eine höhere Gefahr, auf jemanden zu treffen, der infiziert ist“, sagte er. „Deshalb wollen wir die Maske beibehalten. Das empfehlen wir auch weiterhin allen Kollegen.“ In Krankenhäusern bleibt es zunächst oft bei strengen Regeln, die zusätzliches Testen umfassen – auch wenn Lockerungen möglich wären. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) und das Städtische Krankenhaus Kiel (SKK) etwa rücken nicht von 2G plus inklusive einiger bereits bestehender Ausnahmen ab.

In anderen Bereichen rät das Land nur noch zum Mund-Nasen-Schutz. „In Innenräumen, vor allem dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen, wird die Maske weiterhin ausdrücklich empfohlen“, teilte ein Sprecher mit. Aber davon gibt es Ausnahmen: „In den Impfstellen wird es weiterhin eine Maskenpflicht geben. Diese ist richtig und notwendig, da sie sowohl durch vulnerable Gruppen als auch durch noch nicht geimpfte Menschen aufgesucht werden.“

In Gottesdiensten bleibt es voraussichtlich ebenfalls dabei. Die evangelischen Gemeinden können zwar selbst entscheiden, welche Corona-Regeln sie aufstellen. Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) geht aber davon aus, dass sie dabei strenger sein werden als der gesetzliche Basisschutz. Die Gesundheit der Gottesdienstbesucher stehe im Vordergrund.

Uni Kiel und Fachhochschule: Verschiedene Wege bei Maskenpflicht

An der Christian-Albrechts-Universität (CAU) gilt auch im Sommersemester eine Maskenpflicht in Innenräumen, wie Kanzlerin Claudia Ricarda Meyer am Donnerstag mitteilte. Allerdings ermöglicht sie wieder die volle Auslastung von Hörsälen und Seminarräumen. In der Fachhochschule Kiel entfällt die Vorgabe zur Maske hingegen – sie „wird aus gegenseitiger Rücksichtnahme aber empfohlen“, so Sprecherin Frauke Schäfer.

Im Einzelhandel wird der Schutz den Kunden vielerorts weiter begegnen – etwa beim Personal, das sich häufig noch schützen möchte. In den Geschäftsstellen der Kieler Nachrichten – wie an der Kieler Fleethörn – bleibt es übrigens zunächst bei der Maskenpflicht.

Hintergrund ist die Sicherheit sowohl der Kund- als auch der Belegschaft. Das gilt ebenfalls für den Standort Segeberg und das Update in Neumünster.