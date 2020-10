Kiel

„Durch den Ausfall der Boote kommt es zu Einschränkungen“, sagt Andreas Kropius, stellvertretender Landesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Durch die Verlegung von Booten und Personal werde zwar versucht, die Lücken auszugleichen. Dennoch machten sich die technischen Probleme im Polizeialltag immer wieder bemerkbar.

Als Beispiel nennt der Gewerkschafter längere Anfahrtszeiten zum Einsatzort. Dies betraf auch schon Suchaktionen oder Unfälle im Nord-Ostsee-Kanal. Hier ist die Wasserschutzpolizei bereits jetzt auf die Hilfe anderer Behörden angewiesen, da die „Adler“ auf der Kieler Förde gebraucht wird und deshalb in Kiel-Holtenau abgezogen werden musste. „Teilweise muss man hier auf die Wasserschutzpolizei lange warten“, sagt Kropius.

Auch Sicht der betroffenen Polizisten ist die Situation dramatisch. Besonders die fünf 2005 und 2007 gebauten Streifenboote des „Minor“-Typs sind durch die vielen Betriebsstunden „einfach auf“, so einer von ihnen. Selbst Streifenboote, die noch fahrbereit sind, bereiten den Beamten Sorgen. Sie seien zum Teil in einem so schlechten Zustand, dass die Geschwindigkeit gedrosselt werden müsse. „Wenn wir zu viel Gas geben, besteht bei einigen Booten die Gefahr, dass sich die Getriebe zerlegen“, klagte ein Beamter.

Defizite bei der Wasserschutzpolizei : Liegt es an fehlenden Werftkapazitäten?

Das Landespolizeiamt schließt sich dieser drastischen Einschätzung zwar nicht an, räumte aber ein, dass im Einzelfall „nicht immer sämtliche Einsatzmittel zur Verfügung stehen“. Um die Einsatzfähigkeit der Küsten- und Streifenboote aufrechtzuerhalten, seien planmäßige Werftaufenthalte vorgesehen. Als Ursache für die langen Liegezeiten der defekten Boote verwies ein Sprecher auf fehlende Werftkapazitäten. Die konkrete Zahl der ausgefallenen Boote wollte das Landespolizeiamt aus „taktischen Gründen“ nicht nennen.

„Die langen Ausfallzeiten finden immer häufiger die Begründung im eingekürzten Haushaltstitel“, kritisierte Gewerkschafter Kropius, der nach einem schnellen Ersatz ruft. „Hier erwartet die Gewerkschaft der Polizei ein flexibleres und kürzeres Vergabeverfahren. In der Corona-Lage wurde doch gezeigt, dass grundsätzlich schnelle staatliche Reaktionen möglich sind.“ Insgesamt hat die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein 16 Boote, von denen sechs als Küstenboote auch für den Einsatz auf hoher See vorgesehen sind.

