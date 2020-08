Achterwehr

"Ab 19 Uhr haben wir Leistungsspitzen. Fließen sonst 100 Kubikmeter pro Stunde durch die Leitungen, sind es dann 220 Kubikmeter", sagt Ralf Seidel, Leiter Vertrieb der Stadtwerke Nortorf. Im Versorgungsgebiet der Stadtwerken Nortorf ist der Wasserverbrauch insgesamt im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent gestiegen. Die grundlegende Wasserversorgung sei aber sichergestellt. "Wir haben da keine Probleme", sagt Seidel.

Gleiches gilt auch für die Wasserwerke in Felde und Bredenbek, die die Gemeinden im Amt Achterwehr mit Trinkwasser versorgen. Dennoch entschied man sich in der Amtsverwaltung für einen Appell an die Bürger. Grund ist auch hier der erhebliche Wasserverbrauch in den Abendstunden. "Wir haben nicht insgesamt zu wenig Wasser. Nur zu bestimmten Zeiten wird es eng. Deshalb wollten wir die Bürger auf den Umgang mit Trinkwasser aufmerksam machen", sagte Marco Carstensen aus der Amtsverwaltung.

Wasserversorgung : Auf Gartensprenger und Pools sollte verzichtet werden

Das Amt und die Gemeinde Bredenbek als Wasserversorger der Region bitten in einem öffentlichen Schreiben ihre Bürger darum, Wasser zu sparen. Pflanzen sollten nur gezielt bewässert, auf Gartensprenger und das Befüllen von Pools gänzlich verzichtet werden.

Bei den Versorgungsbetrieben Bordesholm ( VBB) ist die Trockenheit auch zu spüren, Probleme habe man aber nicht. Sonst hätte man schon einen Aufruf zum Wassersparen veröffentlicht, sagt Geschäftsführer Frank Günther. Mit dem alten Wasserwerk, das vor zehn Jahren stillgelegt worden war, hätte man angesichts des hohen Wasserverbrauchs aber Probleme bekommen, ergänzt er.

"Kein Wassermangel" im Dänischen Wohld

Im Dänischen Wohld zeigt sich das gleiche Bild. Wolfgang Radke ( CDU) vom Wasserbeschaffungsverband sagt: "Bei uns gibt es noch keinen Wassermangel." Der Verband versorge etwa 8800 Haushalte. Nichtsdestotrotz sei die Abnahme in den vergangenen Tage deutlich gestiegen. "Statt 4500 Kubikmetern verbrauchen wir im Moment etwa 7200 am Tag." Um diese Menge zu fördern, müssten alle fünf Brunnen angezapft werden. "Für einige Tage ist das jedoch kein Problem", sagt der Verbandsvorsteher.

